Πόλεμος στην Ουκρανία: Στη Μόσχα ο καγκελάριος της Αυστρίας – Για δύσκολη εβδομάδα προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Με την πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου αξιωματούχου στη Μόσχα μετά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία καθώς ο καγκελάριος της Αυστρίας αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκινά η 8η εβδομάδα του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, προειδοποιεί για μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με τις σειρήνες της αεράμυνας να χτυπούν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αρκετές πόλεις.

Την ίδια ώρα ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ισχυρός άνδρας της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Καύκασο, διεμήνυσε ότι επίκειται επίθεση των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων όχι μόνο στην πολιορκημένη Μαριούπολη, αλλά και στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. «Θα απελευθερώσουμε πρώτα εντελώς το Λουγκάνσκ και το Ντανιέτσκ (…) και μετά θα πάρουμε το Κίεβο και όλες τις άλλες πόλεις» της Ουκρανίας, επέμεινε ο Καντίροφ.

Air raid siren in Lviv, first one since Friday. 4:22 am pic.twitter.com/uJk4mvDUG1

Οι Βρετανοί προειδοποιούν για χρήση όπλων φωσφόρου στη Μαριούπολη

Στη νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί για πιθανή χρήση όπλων φωσφόρου στη Μαριούπολη, καθώς οι μάχες στην πόλη εντείνονται.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, «με τις ουκρανικές δυνάμεις να αποκρούουν αρκετές επιθέσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή ρωσικών αρμάτων μάχης, οχημάτων και εξοπλισμού πυροβολικού».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022