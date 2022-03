Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις 16:00 λένε οι Ουκρανοί πως αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στο σημείο των διαπραγματεύσεων με Ουκρανούς διαπραγματευτές μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Στο μεταξύ, η ουκρανική αντιπροσωπεία ταξίδεψε ξανά με ελικόπτερο και ο διαπραγματευτής του Κιέβου έβγαλε την καθιερωμένη… σέλφι με το ελικόπτερο, ενημερώνοντας ότι η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 16:00. Σημειώνεται πως η ρωσική πλευρά ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν στις 14:00.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged… pic.twitter.com/ycfT9LT0tc

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022