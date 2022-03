Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονίζουν βίντεο από το χτύπημα στο Ιρπίν – Πυροβολισμοί εναντίον αμάχων ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάσταση για τους αμάχους στην Ουκρανία χειροτερεύει ώρα με την ώρα. Σοκάρουν οι εικόνες από το Ιρπίν κοντά στο Κίεβο.

Το Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο, δέχεται την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων για άλλη μια μέρα, ενώ σύμφωνα με ό, τι έχει γίνει γνωστό μια τριμελής οικογένεια σκοτώθηκε κατά τη διαφυγή της και άλλοι τρεις πολίτες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε σημείο εκκένωσης στην περιοχή.

Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι συγκλονιστικές. Διεθνή ΜΜΕ, μάλιστα, έχουν εξασφαλίσει πλάνα, τα οποία δείχνουν πολίτες να επιχειρούν να φύγουν από την περιοχή και να δέχονται πυροβολισμούς. Αυτό που ακολουθεί είναι πανικός, με πολλούς από αυτούς να τρέχουν να σωθούν ή να πέφτουν κάτω για να αποφύγουν τις σφαίρες.

Footage circulating this morning shows what looks like a corridor for civilians to leave the city of Irpin near Kyiv coming under fire from Russian troops. pic.twitter.com/o8byQpDrle

