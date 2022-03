Πόλεμος στην Ουκρανία: «Θηριωδία» καταγγέλλει ο Ζελένσκι στη Μαριούπολη -Ζητά παρέμβαση Σολτς για συνάντηση με Πούτιν ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο μετά την επίθεση σε μαιετήριο στην πόλη της Μαριούπολης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Twitter ότι υπήρχαν «άνθρωποι και παιδιά κάτω από τα συντρίμμια» του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για «θηριωδία». Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που δίνουν οι ουκρανικές αρχές στην επίθεση τραυματίστηκαν 17 άτομα.

Αναρτώντας βίντεο από τα συντρίμμια, ο Ζελένσκι κάλεσε για ακόμη μία φορά τη Δύση να κλείσει τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας

Βίντεο ανήρτησαν και μέλη του δημοτικού συμβούλιου της πόλης, όπου αποτυπώνονται σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία διώροφα κτίρια.

⚡️ Russian airstrike destroys maternity, children's hospital in Mariupol.

According to President Volodymyr Zelensky, there are still adults and kids under the rubble. The number of victims is yet unknown, local authorities report.

Video: Mariupol City Council pic.twitter.com/dBGWRzEQrw

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2022