Πόλεμος στην Ουκρανία: «Το Κίεβο απειλείται, αλλά Ουκρανοί στρατιώτες ανακαταλαμβάνουν χωριά» λέει ο Κλίτσκο

Το Κίεβο παραμένει στόχος του ρωσικού στρατού, ο οποίος όμως έχει αποκλειστεί τις τελευταίες εβδομάδες στα βορειοδυτικά και ανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας και αναγκάστηκε να υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες σε πολλά από αυτά τα μέτωπα, υποστήριξε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Ο στόχος του επιτιθέμενου είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η καρδιά της χώρας μας», είπε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε ένα ιστορικό πάρκο στο κέντρο της πόλης με θέα στον ποταμό Δνείπερο.

«Υπάρχουν πάντα πολλές επιθέσεις από τα βόρεια και τα ανατολικά της πόλης μας», είπε ο Κλίτσκο, στους πρόποδες ενός διάσημου αγάλματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Δίπλα στον δήμαρχο, που μιλούσε εναλλάξ αγγλικά και ουκρανικά, στεκόταν ο αδελφός του Βλαντιμίρ, επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας.

«Κοντά στο Μπροβάρυ (ανατολικά προάστια του Κιέβου), από τα βόρεια πίσω από το Λιούτιι διεξάγεται μια μεγάλη μάχη και σύμφωνα με πληροφορίες από επίσημες πηγές, ο μικρός οικισμός Μαραρίβ (δυτικά) και σχεδόν όλο το Ιρπίν (βορειοδυτικά) βρίσκονται ήδη υπό από το έλεγχο των Ουκρανών στρατιωτών», είπε.

Ερωτηθείς για μια συνεχιζόμενη ουκρανική αντεπίθεση, διαβεβαίωσε ότι δεν είχε ακριβείς πληροφορίες για αυτό το θέμα.

