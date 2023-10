Πόλεμος στο Ισραήλ: «Αποτύχαμε να αποτρέψουμε την επίθεση της Χαμάς» δήλωσε ο αρχηγός της Υπηρεσίας Ασφαλείας

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ισραήλ συνεχίζεται μετρώντας χιλιάδες νεκρούς και αμέτρητες καταστροφές, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας «Σιν Μπετ»,Ρόνεν Μπαρ, δήλωσε σήμερα ότι είναι προσωπικά υπεύθυνος για την παροχή ανεπαρκούς προειδοποίησης ότι επίκειται επίθεση από την Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αρκετές ώρες πριν την έναρξη της επίθεσης στο Ισραήλ, είχαν εντοπιστεί ασυνήθιστες κινήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο τα σημάδια αυτά απορρίφθηκαν.

«Παρά τις ενέργειες που πραγματοποιήσαμε, δυστυχώς το Σάββατο δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια επαρκή προειδοποίηση που θα επέτρεπε την αποτροπή της επίθεσης. Ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, φέρω την ευθύνη γι’ αυτό. Αποτύχαμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα περιορισμού. Θα έρθει η ώρα των ερευνών, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πόλεμο» δήλωσε ο Ρόνεν Μπαρ

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο, όχι σε έναν γύρο μαχών. Έένας πόλεμος τελειώνει με μια αποφασιστική νίκη και μια αλλαγή της κατάστασης. Δεν υπάρχει όριο συνόρων, ούτε χρονικό όριο. Μέχρι το τέλος» κατέληξε ο Μπαρ.

Shin Bet chief: We were unable to thwart Oct. 7 onslaught, responsibility is mine https://t.co/ZmGR4RKgkC

The head of the Israeli General Security Service (Shin Bet), Ronen Bar, admitted responsibility for the unprevented Hamas attack on October 7.

“As the one who heads the organization, I bear responsibility for this. We have failed to create an effective containment system. There… pic.twitter.com/yyLnjZPfRM

— NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2023