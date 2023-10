Πόλεμος στο Ισραήλ: Συναγερμός για επίθεση της Τζιχάντ στο Ισραήλ

Τέταρτη νύχτα μαχών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά την ευρεία επιχείρηση, από ξηρά, θάλασσα και αέρα, που οργάνωσε η ισλαμιστική οργάνωση τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/10).

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων ολοένα και αυξάνεται, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως οι απώλειες ξεπερνούν στους 1.850 ανθρώπους.

Η Χαμάς βομβαρδίζει το Ασκελόν: Βροχή ρουκετών σε κατοικημένη πόλη μετά το τελεσίγραφο

Οι σειρήνες στο Ισραήλ ηχούν ασταμάτητα από το πρωί του Σαββάτου και διαρκώς ανατρέπονται τα δεδομένα.

Έλληνας κάτοικος Ισραήλ ο οποίος βρίσκεται σε καταφύγιο μιλώντας στο Newsbomb.gr είπε ότι τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν αναφορές για μεγάλη επίθεση που θα λάβει χώρα το βράδυ της Τρίτης το Τελ Αβίβ από την Ισλαμική οργάνωση Τζιχάντ.

Στη λεζάντα του δελτίου ειδήσεων γράφει σε σημιτική γλώσσα ότι «Το Τελ Αβίβ θα δεχτεί επίθεση απόψε από την Ισλαμική οργάνωση Τζιχάντ.

Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z

‘About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open’

Σύμφωνα με ανταποκρίτρια από τη Βρετανία, Ισραηλινοί στρατιώτες αναφέρουν ότι μαχητές της Χαμάς αποκεφάλισαν μικρά παιδιά και βρέφη όταν εισέβαλαν σε ένα μικρό κιμπούτς.

Περίπου 70 μαχητές κρατώντας όπλα και χειροβομβίδες εισέβαλαν στο κιμπούτς και σκότωναν όποιον έβλεπαν στο πέρασμά τους. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, μωρά βρέθηκαν αποκεφαλισμένα και ενήλικες είχαν σφαίρες σε όλο τους το σώμα.

«Μιλάω με μερικούς από τους στρατιώτες και λένε τι είδαν καθώς περπατούσαν μέσα από αυτά τα διαφορετικά σπίτια, αυτές τις διαφορετικές κοινότητες. Μωρά, τα κεφάλια τους κομμένα. Αυτό είπαν. Πυροβολημένες οικογένειες που εκτελέστηκαν πάνω στα κρεβάτια τους. Μπορείτε να δείτε μερικούς από αυτούς τους στρατιώτες να παρηγορούν ο ένας τον άλλον.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023