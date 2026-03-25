Πολιτικός σεισμός στην Ιταλία: Παραιτήθηκε η Υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ

Σε τροχιά κυβερνητικού ανασχηματισμού και πολιτικής κρίσης εισέρχεται η Ιταλία, μετά την επίσημη παραίτηση της Υπουργού Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντανκέ, το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε την απομάκρυνσή της για λόγους «θεσμικής ευαισθησίας».

Η Σαντανκέ, κεντρικό στέλεχος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο των αρχών. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν αφορούν:

Απάτη εις βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παραπομπή σε δίκη για πλαστό ισολογισμό.

Παρά τη δήλωσή της ότι το ποινικό της μητρώο παραμένει «πεντακάθαρο», η υπουργός επέλεξε να συμμορφωθεί με την πρωθυπουργική εντολή, προλαμβάνοντας την πρόταση μομφής που επρόκειτο να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο.

Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση Μελόνι

Η παραίτηση Σαντανκέ δεν ήταν η μοναδική, καθώς το κλίμα αναταραχής εντάθηκε με την αποχώρηση δύο ακόμη στελεχών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης: του υφυπουργού Αντρέα Ντελμάστρο και της διευθύντριας του ιδιαίτερου γραφείου του Υπουργού, Τζούζι Μπαρτολότσι.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Μελόνι επιχειρεί μια βίαιη «πολιτική ανανέωση» για να περιορίσει τη ζημιά μετά την πρόσφατη ήττα της κυβερνητικής παράταξης στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Η απομάκρυνση στενών της συνεργατών ερμηνεύεται ως προσπάθεια επανασυσπείρωσης της εκλογικής βάσης ενόψει των επόμενων προκλήσεων.

