Πωλητήριο για κατάστημα εστίασης στην Τριών Ναύαρχων

Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στον χώρο εστίασης στην Πάτρα και κυρίως στο πεζόδρομο της τριών Ναύαρχων που τείνει να γίνει hot μετά την ανάπλαση του.

Αυτή τη φορά κατάστημα εστίασης που βρίσκεται προς τα χαμηλά του πεζοδρομίου ανακοίνωσε ότι έβαλε πωλητήριο και όρτισε και τιμή η οποία είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Ο λόγος δεν είναι γνωστός ωστόσο ήταν εκεί για αρκετά χρόνια και ήταν στέκι πολλών καλοφαγάδων.

Μάλιστα, ήδη υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις

