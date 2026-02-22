«Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…

Από του Οθωνα τα χρόνια, μέχρι την αποφράδα 13η Δεκεμβρίου 1967 και το αποτυχημένο αντικίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου απέναντι στη Χούντα των επίορκων Απριλιανών συνωμοτών, υπήρχε μια άτυπη βασιλική παράδοση που ήθελε τους Βασιλείς των Ελλήνων να μην προσέρχονται ποτέ στην κάλπη. Κι αυτό γιατί όφειλαν να ίστανται «υπεράνω κομμάτων και παθών». Και για να χρησιμοποιήσουμε και το αρχαίο ρητό: «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται».

Στην πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ-1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο «πολίτης» (για να «δανειστούμε» και Μαϊοκούς όρους) Παύλος Ντε Γκρες αποκάλυψε ότι αυτή η παράδοση περί εκούσιας αποχής από την κάλπη θα… σπάσει σε ενάμιση περίπου χρόνο. Δεν ξέρουμε αν ο κάποτε διάδοχος του ελληνικού θρόνου θα προλάβει να ψηφίσει στις αμέσως επόμενες εκλογές (κανείς δεν γνωρίζει, άλλωστε, ακόμη το πότε ακριβώς αυτές θα γίνουν…), το σίγουρο είναι, όμως, ότι θα δικαιούται, πλέον, με βάση τον Νόμο να πάρει μέρος στη διαδικασία προς τα τέλη του 2027.

Μάλιστα, διευκρινίστηκε ότι αυτό θα γίνει όχι ως «κομματάρχης» ή ως υποψήφιος βουλευτής κάποιου πολιτικού φορέα, αλλά ως απλός κάτοικος αυτής της χώρας. Το να έχεις, βέβαια, πρώτο σου ξάδερφο τον Βασιλιά της Ισπανίας ή τον Βασιλιά της Δανίας, θείους σου τον Βασιλιά της Αγγλίας και τον Βασιλιά της Σουηδίας και νουνό του παιδιού σου τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, σου δίνει ένα μικρό… αβαντάζ, αλλά -για να χαριτολογήσουμε λίγο- οι συγγενείς είναι κάτι που δεν το επιλέγουμε. Μας έρχονται αυτόματα!

Σε κάθε περίπτωση, γιατί να μην έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο να μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο σε ώρα ανάγκης για να βοηθήσει την έρμη την πατρίδα; Μήπως – λέμε μήπως – ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας… Διχασμούς και Ψυχρούς Πολέμους; Είτε βλέπει κάποιος τον κόσμο λίγο πιο Κεντροδεξιά είτε λίγο πιο Κεντροαριστερά, είτε κάποιος αυτοπροσδιορίζεται ελαφρώς φιλελεύθερος είτε αβέρτα σοσιαλδημοκράτης, εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία (πρέπει να) είναι η πρόοδος της χώρας και του λαού της. Αλλωστε ακόμη κι όταν κοιμόμαστε δεν… αλλάζουμε πλευρό; Μια δεξιά, μια αριστερά, μια κέντρο…

Υπάρχει βέβαια ένα εμπόδιο σε όλα αυτά. «Η διχόνοια που κρατάει ένα σκήπτρο η δολερή…». Ετσι δεν το έψαλε ο ποιητής; Οι Βενετοί το έλεγαν πιο γλαφυρά: «Κάθε πέντε Ελληνες, δέκα στρατηγοί!». Σε αυτήν τη γωνιά του χάρτη της Ευρώπης, είναι δύσκολο να κάνεις πολλές… παρεμβάσεις στο DNA!

* Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9, καθηγητής δημοσιογραφίας και συγγραφέας.

