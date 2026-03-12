Πολλιάς στον Peloppoinnisos FM: «Πάνω από 6.000 δρομείς στον Ημιμαραθώνιο της Πάτρας, από τους κορυφαίους στην Ελλάδα»

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε ο Νίκος Πολιάς, τεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας και μίλησε για τη σημαντική ανάπτυξη της διοργάνωσης για 4η συνεχή χρονιά!

Φέτος, ο Ημιμαραθώνιος καταγράφει αύξηση συμμετοχών κατά 70% και εντάσσεται στο παγκόσμιο καλεντάρι της World Athletics, προσελκύοντας αθλητές υψηλού επιπέδου.

Ακούστε αναλυτικά τη συνέντευξη:

