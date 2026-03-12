Πολλιάς στον Peloppoinnisos FM: «Πάνω από 6.000 δρομείς στον Ημιμαραθώνιο της Πάτρας, από τους κορυφαίους στην Ελλάδα»
Θυμίζουμε ότι οι εγγραφές κλείνουν περίπου 20 Μαρτίου, γι’ αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στις διαδρομές των 5, 10 ή 21 χλμ!
Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε ο Νίκος Πολιάς, τεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας και μίλησε για τη σημαντική ανάπτυξη της διοργάνωσης για 4η συνεχή χρονιά!
Φέτος, ο Ημιμαραθώνιος καταγράφει αύξηση συμμετοχών κατά 70% και εντάσσεται στο παγκόσμιο καλεντάρι της World Athletics, προσελκύοντας αθλητές υψηλού επιπέδου.
