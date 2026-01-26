Πολονάρα: «Εφτασα στα πρόθυρα του θανάτου, θα επιστρέψω 20 Μαρτίου στα γήπεδα»

Ο Ιταλός διεθνής που έκανε σπουδαία καριέρα στη Euroleague, αλλά δοκιμάζεται με την υγεία του τον τελευταίο καιρό, δεν τα παρατάει και δείχνει τον τρόπο για την μεγάλη επιστροφή.

Πολονάρα: «Εφτασα στα πρόθυρα του θανάτου, θα επιστρέψω 20 Μαρτίου στα γήπεδα»
26 Ιαν. 2026 22:55
Pelop News

Μια μεγάλη δοκιμασία βιώνει εδώ και αρκετό καιρό ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος σε εκπομπή της Ιταλικής τηλεόρασης την Κυριακή (25/1) έδειξε πως δεν το βάζει κάτω και θέλει να επιστρέψει ξανά στα παρκέ!

Ο Ιταλός διεθνής που έκανε σπουδαία καριέρα στη Euroleague, αλλά δοκιμάζεται με την υγεία του τον τελευταίο καιρό, δεν τα παρατάει και δείχνει τον τρόπο για την μεγάλη επιστροφή.

«Στόχος μου είναι να επιστρέψω στο γήπεδο μέχρι τις 20 Μαρτίου» αποκάλυψε ο Ακίλε Πολονάρα. Μάλιστα, εξήγησε πως η επάνοδος στα παρκέ θα γίνει μετά από έναν περίπου μήνα. Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε στοχεύω να επιστρέψω στο γήπεδο σ΄ ένα μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίζω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα» δήλωσε συγκινώντας για μια ακόμη φορά τους Ιταλούς μες τη στάση ζωής του και το μαχητικό του πνεύμα.

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν το έβαλα κάτω παρότι δοκιμάστηκε σκληρά και έφτασε πολύ κοντά στο να μην αντέξει. «Ελπίζω να αποσυρθώ το αργότερο δυνατό. Αλλά μετά από όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πιά. Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου. Δεν λέω ότι νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν» κατέληξε ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ που έχοντας στηρίγματα την οικογένεια του και τους φίλους του θέλει να βγει ξανά νικητής.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συντετριμμένος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
22:36 Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»
22:27 Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους
22:20 Στο Λουτράκι 19χρονος οδηγός πήρε σβάρνα τα πάντα, κολώνες και μάντρα και καρφώθηκε σε επιχείρηση! ΦΩΤΟ
22:11 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε το Παγκράτι και «έπιασε» τον Απόλλωνα,ΦΩΤΟ
22:01 Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία
21:50 Patras Half Marathon: Ο απόλυτος οδηγός για τους δρομείς
21:40 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιπλοκή και χειρουργείο για έναν από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:31 Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση
21:20 «Βιολάντα»: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο, τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ, «μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος
21:09 Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!
21:03 Πάτρα: Ζητούν «γκάζι» οι εκπαιδευτές οδήγησης για το χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών
20:52 Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της ΝΔ, σε πτώση τα περισσότερα κόμματα
20:41 «Δεν διέθετε lane assist το βαν», η αποκάλυψη για το δυστύχημα στη Ρουμανία, του δικηγόρου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων
20:30 Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ
20:21 Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Φαλάνη στη Λάρισα
20:16 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση
20:11 Πορτογαλία: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Kristin, στα 150 χλμ. την ώρα οι ριπές του ανέμου, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ