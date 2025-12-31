Πόλος έλξης και φέτος τα Καλάβρυτα – Πλούσιες δράσεις και εκδηλώσεις

Οπως και πέρυσι, έτσι και φέτος τα Καλάβρυτα συγκαταλέγονται στους πλέον «hot» προορισμούς, με τις πληρότητες να καταγράφουν υψηλά ποσοστά και την επισκεψιμότητα να βρίσκεται στο «κόκκινο».

Η ιστορική πόλη αποτελεί πόλο έλξης για κάθε τύπο επισκέπτη: οικογένειες με μικρά παιδιά, σκιέρ που αγαπούν το χιόνι, ζευγάρια που αναζητούν χαλάρωση, αλλά και όσους επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα ενός ορεινού προορισμού.

Για τον λόγο αυτό, η δημοτική αρχή έχει ετοιμάσει και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαβρύτων, με τη συμμετοχή όλων και με επίκεντρο το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, συνεχίζεται καθημερινά το «Παραμύθι των Χριστουγέννων», όπως τιτλοφορούνται οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις.

Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τις εκδηλώσεις έχει επιμεληθεί η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιανουαρίου.

«Κάθε χρόνο το πρόγραμμα που ετοιμάζει ο Δήμος Καλαβρύτων για την περίοδο των γιορτών γίνεται όλο και καλύτερο, με αυξανόμενη συμμετοχή. Καλούμε και φέτος τους συνδημότες μας, αλλά και τους επισκέπτες, να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς και να γιορτάσουμε μαζί την έλευση του νέου χρόνου σε μια ατμόσφαιρα χαράς, ελπίδας» αναφέρει ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Καραγκιόζης και ξωτικά

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, από τις 12.30 το μεσημέρι, πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τη Φιλαρμονική θα «γεμίσουν» τους δρόμους των Καλαβρύτων. Αμέσως μετά ακολουθεί η δράση με τίτλο «Τι σκαρώνει ο Αγιος Βασίλης στο σπιτάκι του; Ας πάμε να το ανακαλύψουμε!».

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά, στις 11 το πρωί, ο Αγιος Βασίλης θα βγει βόλτα στην πόλη, δημιουργώντας εντυπωσιακές μπαλονοκατασκευές για τα παιδιά.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της μεγάλης βασιλόπιτας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Ο δήμαρχος Καλαβρύτων θα κόψει την πίτα της πόλης και τα κομμάτια θα διανεμηθούν σε όλους τους παρευρισκόμενους, σε μια γιορτή με μουσική, δώρα, ανταλλαγή ευχών και εκπλήξεις για όλους.

Εξίσου εορταστικό είναι το κλίμα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο θα υποδεχθεί τον νέο χρόνο με ένα εντυπωσιακό πάρτι.

Η Ηρώ και η μπάντα της ανεβάζουν τη διάθεση στο New Year’s Celebration, σε μια βραδιά με live μουσική, εορταστικές γεύσεις και ζεστή ατμόσφαιρα. Επειτα από πολλά χρόνια, η αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί στο Chalet του Χιονοδρομικού Κέντρου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που υπόσχεται μία από τις πιο φωτεινές στιγμές του φετινού χειμώνα.

