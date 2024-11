«Πολύ φιλική» τηλεφωνική συνδιάλεξη είχε ο καγκελάριος Νεχάμερ με τον Τραμπ

Ο Καρλ Νεχάμερ είχε μια «πολύ φιλική και στραμμένη προς το μέλλον» τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ ειχε μία συζήτηση με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, ανέφερε σήμερα ο Νεχάμερ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Yesterday i had a very friendly and forward-looking call with President-elect @realDonaldTrump. I congratulated him on his resounding re-election victory, and we discussed key topics such as energy security, economic and defense cooperation, and Austria’s longstanding tradition… pic.twitter.com/6wwS5Ywdfk

— Karl Nehammer (@karlnehammer) November 26, 2024