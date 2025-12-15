Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο πατρινός πολίστας του Πανιωνίου Ανδρέας Μπιτσάκος ο οποίος όχι μόνο σημείωσε τρία γκολ στο παιχνίδι με τον ΝΟΠ, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά και στην άμυνα και δείχνει συνεχή πρόοδο.

Μετά το τέλος, είχε την ευκαιρία να τα πει και με τη γιάγια του, την Μαργαρίτα Μπιτσάκου, πρώην γραμματέας του ΝΟΠ και με προσφορά στον ιστορικό ομιλά.

