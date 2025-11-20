Πολύεδρο: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους

Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά που διοργανώνει το Πολύεδρο, το Σαββάτο 22 Νοεμβρίου, 10:30 με 12:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Με ένα βιβλίο ονειρεύομαι και ταξιδεύω».

Ξενάγηση στην έκθεση Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας, του Γιάννη Μαμάη, θα κάνει ο ίδιος, το Σάββατο 12 το μεσημέρι. Τα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι 13 Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Μεσημεριανό workshop για ενήλικες, με μολύβι και κάρβουνο, 1 με 4 το μεσημέρι. Με κάθε κούπα καφέ ή ποτήρι κρασί, σερβίρουμε ένα φύλλο χαρτί, μολύβι ή κάρβουνο, για να σχεδιάσουμε και να ζωγραφίσουμε, με προτεινόμενο θέμα την απεικόνιση του κήπου, με ή χωρίς βροχή.

