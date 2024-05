Πολύνεκρη τραγωδία με παιδιά στην Ινδία από φωτιά σε λούνα παρκ

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που ξέσπασε σε ένα λούνα παρκ στη δυτική Ινδία, όπως δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Επιπλέον, εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται, πρόσθεσε ο Πραμπχάβ Τζοσί, αξιωματούχος στον δήμο Ραζκότ στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, στην Ινδία, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων από τη φωτιά, είναι πιθανό να αυξηθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό, πώς ξέσπασε η φωτιά…



Deeply saddened by the tragic fire incident at TRP Games Zone in #Rajkot. My heartfelt condolences to the families who lost their loved ones & praying for the swift recovery of those injured. Urging authorities to take strict action. pic.twitter.com/NnmtmTm5kN

— Parimal Nathwani (@mpparimal) May 25, 2024