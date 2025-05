Πολύνεκρο δυστύχημα στο Σαν Ντιέγκο, εικόνες που τρομάζουν ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται στο Σαν Ντιέγκο από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στη συνοικία Μέρφι Κάνιον στην Καλιφόρνια, όταν ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna 550 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας πολλαπλές εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές.

Όπως μεταφέρουν οι Αρχές, υπάρχουν πολλοί νεκροί, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη επίσημος απολογισμός, καθώς η επιχείρηση εντοπισμού και εκκένωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκαν καταστροφές σε τουλάχιστον 15 κατοικίες. Ταυτόχρονα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι Αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση πολλών οικοδομικών τετραγώνων, καθώς υπήρχε διαρροή καυσίμων και υψηλός κίνδυνος νέων εκρήξεων.

Fires burn after plane crashes into San Diego neighbourhood in ‘direct hit’.https://t.co/F2JgiKlgHm pic.twitter.com/w5rx93Ddp6

