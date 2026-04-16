Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες

16 Απρ. 2026 8:10
Pelop News

Σε τραγωδία εξελίχθηκε τροχαίο δυστύχημα στον νότιο Ισημερινό, με απολογισμό 11 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Τετάρτη 15 Απριλίου, όταν λεωφορείο που εκτελούσε διαδρομή στην ορεινή περιοχή των Άνδεων βγήκε από τον δρόμο, έπεσε σε χαράδρα και στη συνέχεια πήρε φωτιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU 911, οι 11 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ οι 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί από τις Αρχές, ενώ έρευνα έχει ξεκινήσει για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θανάτων στον Ισημερινό. Το 2025, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία, ενώ το 2023 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων με 2.373 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Διπλωματικός “πυρετός” για τις νέες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν, αισιοδοξία για συμφωνία
10:21 Που θα δείτε την σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο
10:15 Το φυσικό αέριο «μπαίνει» στο κέντρο της Πάτρας: Εργο-ορόσημο με ανησυχίες
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση
9:45 ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο e-shops και μικρών επιχειρήσεων
9:34 Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση
9:23 Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη
9:15 Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία
9:06 YouTube: «Lego-Προπαγάνδα» τέλος, έκλεισε κανάλι που χλεύαζε τον Τραμπ
8:57 Μυστήριο στην Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο «πλημμύρισε» δρόμους ΦΩΤΟ
8:48 Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Μαΐου 2026, αναλυτικό πρόγραμμα
8:40 Τουλάχιστον 12 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικές επιδρομές τη νύχτα
8:33 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για το voucher διακοπών, τι αλλάζει
8:25 «Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη
8:17 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου, αυτόματη οριστικοποίηση σήμερα, πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα
8:10 Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες
8:01 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:52 Ενεργειακές προσδοκίες στον «Ασωπό»: Η ακτινογραφία των δυνητικών αποθεμάτων στο Ιόνιο
7:45 Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ
