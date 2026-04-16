Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε τροχαίο δυστύχημα στον νότιο Ισημερινό, με απολογισμό 11 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Τετάρτη 15 Απριλίου, όταν λεωφορείο που εκτελούσε διαδρομή στην ορεινή περιοχή των Άνδεων βγήκε από τον δρόμο, έπεσε σε χαράδρα και στη συνέχεια πήρε φωτιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU 911, οι 11 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ οι 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί από τις Αρχές, ενώ έρευνα έχει ξεκινήσει για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θανάτων στον Ισημερινό. Το 2025, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία, ενώ το 2023 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων με 2.373 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

