Πολύνεκρο δυστύχημα Βιολάντα: Μαρτυρίες για έντονη οσμή προπανίου μήνες πριν την έκρηξη

Νέες μαρτυρίες εργαζομένων έρχονται στο φως δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει στις Αρχές ότι αντιλήφθηκαν έντονη οσμή –που πολλοί περιγράφουν ως μυρωδιά γκαζιού ή προπανίου– σε διάφορους χώρους του εργοστασίου, ιδιαίτερα στην περιοχή των τουαλετών, αρκετούς μήνες πριν από τη φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις:

Εργαζόμενη στη γραμμή παραγωγής ανέφερε ότι η οσμή υπήρχε «τους τελευταίους δύο μήνες» στην τουαλέτα και ότι οι υπεύθυνοι βαρδιών είχαν ενημερωθεί.

Άλλος εργαζόμενος περιέγραψε τη μυρωδιά ως «σαν υγρασία, όχι αποχέτευση», ενώ σημείωσε ότι συνάδελφοί του είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους.

Τρίτος εργαζόμενος κατέθεσε ότι η οσμή γινόταν αντιληπτή «άλλες φορές πιο έντονη, άλλες λιγότερο», ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες πριν το δυστύχημα, και ότι το θέμα είχε συζητηθεί μεταξύ των συναδέλφων και είχε αναφερθεί σε ανωτέρους.

Πολλοί εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι, παρότι ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι, δεν φαίνεται να έγινε έλεγχος για πιθανή διαρροή αερίου.

Το εργοστάσιο παραμένει σφραγισμένο, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι βρίσκονται ακόμη σε σοκ. «Είμαι σοκαρισμένη… Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι συνέβη», αναφέρει χαρακτηριστικά μία εξ αυτών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στα ακριβή αίτια της έκρηξης ούτε στη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους σωλήνες στο υπόγειο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει διακόψει τις εργασίες στον χώρο και έχει αποστείλει στην Αθήνα:

τμήμα από κακοσυντηρημένο και οξειδωμένο σωλήνα για εξέταση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

δείγματα χώματος που θα αναλυθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπόγειο χωρίς ανιχνευτή αερίου

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το υπόγειο του εργοστασίου –το οποίο χαρακτηρίζεται παράνομο– δεν διέθετε ανιχνευτή διαρροής αερίου. Επιπλέον, τα τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν υποβληθεί στην Περιφέρεια και στην Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να χρονολογούνται από το 2011.

