Πολυτελή ακίνητα: Γιατί η τοποθεσία καθορίζει τη μελλοντική υπεραξία

Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων, όπου η επένδυση και η ιδιοκατοίκηση δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως αντικρουόμενες επιλογές, αλλά συχνά λειτουργούν συμπληρωματικά. Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι προσδοκίες των αγοραστών διαμορφώνονται με πιο ρεαλιστικούς όρους, συνδυάζοντας ετήσια καθαρή απόδοση της τάξης του 4% έως 6% με βασικό στόχο τη μακροπρόθεσμη υπεραξία.

Όπως επισημαίνεται, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους παραδοσιακά καθιερωμένους πόλους υψηλής ζήτησης, αλλά μετατοπίζεται και σε επιλεγμένες μικροτοποθεσίες υψηλής ποιότητας, τα λεγόμενα premium microlocations. Πρόκειται για οικιστικές ενότητες με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά διαβίωσης, όπου το κόστος εισόδου παραμένει πιο ισορροπημένο και οι προοπτικές μελλοντικής υπεραξίας εμφανίζονται ενισχυμένες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα η διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα, ένα από τα συχνότερα φαινόμενα της σημερινής αγοράς είναι η υπερβολική προσήλωση σε πλήρως ανεπτυγμένες περιοχές, όπως τα Βόρεια Προάστια συνολικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μεγάλο μέρος της αξίας έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Σε συνθήκες αυξημένων αποτιμήσεων, η επενδυτική στρατηγική δεν εξαντλείται στη σημερινή τιμή αγοράς, αλλά προϋποθέτει στοχευμένη ανάλυση δεδομένων και επιλογή περιοχών με προοπτική αναβάθμισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφοροποίησης αποτελεί η αγορά της Κηφισιάς. Στον κεντρικό της πυρήνα, οι τιμές των νεόδμητων πολυτελών κατοικιών κυμαίνονται μεταξύ 10.000 και 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, περιορίζοντας το περιθώριο μελλοντικής υπεραξίας. Αντίθετα, σε επιλεγμένες μικροπεριοχές που λειτουργούν συμπληρωματικά προς το κέντρο, αναπτύσσονται σύγχρονα οικιστικά έργα με τιμές εκκίνησης περί τα 6.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, προσφέροντας πιο ελκυστικές συνθήκες εισόδου και αυξημένο δυναμικό απόδοσης κεφαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του εξειδικευμένου συμβούλου ακινήτων είναι να εντοπίζει εγκαίρως αυτές τις διαφοροποιήσεις και να καθοδηγεί τις επενδυτικές αποφάσεις με ορίζοντα χρόνου.

Οι παράγοντες που στηρίζουν τη διαχρονική αξία

Για τη δημιουργία ουσιαστικής και βιώσιμης υπεραξίας στις πολυτελείς κατοικίες απαιτείται ο συνδυασμός συγκεκριμένων παραμέτρων που λειτουργούν συμπληρωματικά. Όπως σημειώνει η κ. Σαΐα, η σύγχρονη πολυτελής κατοικία αξιολογείται πλέον ως ολοκληρωμένο επενδυτικό προϊόν και όχι μόνο με βάση την αρχιτεκτονική της εικόνα.

Η ποιότητα κατασκευής αποτελεί βασικό πυλώνα, με έμφαση σε πιστοποιημένα υλικά, υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, καθώς και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη διατήρηση της αξίας του ακινήτου στον χρόνο. Παράλληλα, η ευελιξία στη διαρρύθμιση και στη χρήση των χώρων, χωρίς την ανάγκη δομικών παρεμβάσεων, επιτρέπει την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγοραστών και ενισχύει τη ρευστότητα σε διαφορετικούς κύκλους της αγοράς.

Σημαντική παράμετρος αποτελεί και η ευεξία, η οποία έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο της σύγχρονης πολυτελούς διαβίωσης. Υποδομές όπως χώροι άθλησης, πισίνες, spa και συνολικά χαρακτηριστικά wellness δεν λειτουργούν πλέον απλώς ως παροχές lifestyle, αλλά ενισχύουν τη ζήτηση και επηρεάζουν θετικά την αποτίμηση των κατοικιών.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν, τέλος, τα premium microlocations. Σε επιμέρους οικιστικές ενότητες πολυτελών περιοχών, όπου συνδυάζονται χαμηλή πυκνότητα δόμησης, ποιοτικό περιβάλλον και άμεση πρόσβαση σε εμπορικούς και υπηρεσιακούς πόλους, αναπτύσσονται έργα που ενσωματώνουν με ισορροπία όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πρόκειται για κατοικίες που γεφυρώνουν την ιδιοκατοίκηση με την επενδυτική λογική, προσφέροντας τόσο υψηλή ποιότητα διαβίωσης όσο και τεκμηριωμένες προοπτικές μακροπρόθεσμης υπεραξίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

