Πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας σήμερα στην Πάτρα

Σήμερα το απόγευμα Δευτέρα 5/01/2026, πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας, στην Πάτρα.

05 Ιαν. 2026 8:34
Pelop News

Από την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών, έχει προγραμματιστεί στην Πάτρα, για σήμερα Δευτέρα 5/01/2026, συγκέντρωση – πορεία  αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας.

Το ραντεβού δίνεται στις 6 το απόγευμα, στην Πλατεία Γεωργίου.

