Πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας σήμερα στην Πάτρα
Σήμερα το απόγευμα Δευτέρα 5/01/2026, πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας, στην Πάτρα.
Από την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών, έχει προγραμματιστεί στην Πάτρα, για σήμερα Δευτέρα 5/01/2026, συγκέντρωση – πορεία αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας.
Το ραντεβού δίνεται στις 6 το απόγευμα, στην Πλατεία Γεωργίου.
