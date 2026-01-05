Πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας σήμερα στην Πάτρα

Από την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών, έχει προγραμματιστεί στην Πάτρα, για σήμερα Δευτέρα 5/01/2026, συγκέντρωση – πορεία αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας.

Το ραντεβού δίνεται στις 6 το απόγευμα, στην Πλατεία Γεωργίου.

