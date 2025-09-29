Πόρισμα: Μεταξύ 2021 – 2023 ο θάνατος της ηλικιωμένης που την έθαψε η κόρη της σε αυτοσχέδιο λάκκο

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν «είδε» εγκληματική ενέργεια η ανθρωπολόγος που κλήθηκε να βγάλει πόρισμα, για τον θάνατο της ηλικιωμένης στην Βοιωτία, την οποία έθαψε η κόρη της σε αυτοσχέδιο λάκκο.

«Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη», μαρτυρία σοκ για δίχρονο παιδί

Όπως μετέδωσε το MEGA, η ανθρωπολόγος, το πόρισμα της οποίας παραδόθηκε στις αρχές, αναφέρει σε αυτό ότι ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης στη Βοιωτία προσδιορίζεται μεταξύ 2021 και 2023…

Παρά τις έρευνες της Αστυνομίας και τις καταθέσεις μαρτύρων, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το «τοπίο» για το πότε η άτυχη ηλικιωμένη έφυγε από τη ζωή και κατά συνέπεια και ο αριθμός των χρόνων που η 62χρονη κόρη της λάμβανε παράνομα την σύνταξή της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



