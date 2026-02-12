Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα μικρό νησί, ο Πόρος, ο οποίος είναι γραφικός και ζωγραφισμένος από το πράσινο των δέντρων και το γαλάζιο της θάλασσας.

Ο Πόρος συχνά αποτελεί μια επιλογή αυτονόητη για τον επισκέπτη που επιθυμεί μια απόδραση από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Πολύ περισσότερο όμως από επιλογή ανάγκης, ο μικρός «αδελφός» του συμπλέγματος του Αργοσαρωνικού Κόλπου, ο Πόρος συνιστά επιλογή αυτόνομη, ικανή να φροντίσει κάθε επισκέπτη κάθε εποχή του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τη θαλασσινή του πλευρά, έχει γαλαζοπράσινα νερά, έχει και μέρη κατάλληλα για θαλάσσια σπορ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το στεριανό του πρόσωπο το νησί έχει τα βουνά του, κατάφυτα με αρωματικά πεύκα και με μονοπάτια ειδικά διαμορφωμένα για πεζοπορία.

Στις πλαγιές του νησιού υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για ιππασία, στο κέντρο του νησιού υπάρχει η Πούντα, η γραφική γειτονιά των ψαράδων που έχει διατηρήσει αναλλοίωτο το χαρακτήρα και το χρώμα της.

Η πρόσβασή σας στον Πόρο είναι εύκολη είτε από Πειραιά διά της κλασικής ναυτικής οδού είτε από την κωμόπολη του Γαλατά οδικά και από εκεί, με το καραβάκι περνάτε απέναντι. Αξίζει να σημειωθεί πως τον Πόρο σχηματίζουν δύο μικρότερα νησιά, η Σφαιρία και η Καλαυρία, με μια μικρή διώρυγα να συνδέει αμφότερα.

Ξεκινήστε την περιήγησή σας επισκεπτόμενοι τον παραδοσιακό οικισμό του νησιού, ο οποίος απλώνεται αμφιθεατρικά στο λόφο της Σφαιρίας, για να πάρετε μια γεύση από ελληνική αρχιτεκτονική με τα αρχοντικά νεοκλασικά και τα γραφικά καλντερίμια.

Περιπλανηθείτε στην προκυμαία που είναι ιδανικό μέρος για περίπατο. Ακολουθεί η Πούντα, όπου οι ψαράδες μπαλώνουν τα δίχτυα τους και επιδιορθώνουν τις βάρκες τους το πρωί, και την νύχτα οι ψαροταβέρνες και τα ουζερί που λατρεύουν ντόπιοι και επισκέπτες παίρνουν «φωτιά» από ζωή.

Μια απαραίτητη στάση είναι στο ρολόι του 1927, σήμα κατατεθέν της Χώρας που έχει υπέροχη θέα. Επόμενη στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου που βρίσκεται στην πλατεία Κορυζή όπου φιλοξενούνται ευρήματα από τη μυκηναϊκή έως τη ρωμαϊκή εποχή αλλά και στον ναό του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο φιλοξενούνται τοιχογραφίες του διάσημου ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη.

