Πορταριά Πηλίου: Φύση και Αρχιτεκτονική

Η σημερινή μας επιλογή αφορά ένα ημιορεινό χωριό που όμως βρίσκεται πολύ κοντά σε μια από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Ο λόγος για την Πορταριά Πηλίου, η οποία δικαίως θεωρείται η «Πύλη» στο αγαπημένο βουνό της Μαγνησίας. Κατά μία θεωρία μάλιστα, ο αγαπημένος παραδοσιακός πηλιορείτικος οικισμός που απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα από τον Βόλο, οφείλει το όνομά του ακριβώς στο ότι πρόκειται για την «πόρτα» που οδηγεί από τη θεσσαλική πρωτεύουσα στο μυθικό βουνό. Η Πορταριά αποτελεί ένα από τα γραφικότερα πηλιορείτικα χωριά, ένα μοναδικό κράμα αρχιτεκτονικής παράδοσης, μαγευτικής φύσης και ενδιαφέρουσας ιστορίας. Αυτή την εποχή, η φύση οργιάζει και τα δέντρα έχουν πάνω τους όλες τις χαρές της άνοιξη.

Γεμάτη ζωή κι εξωστρέφεια την άνοιξη, έχει ανηφορική κλίση, με τα εστιατόρια να οδηγούν σε καταλύματα προνομιακής θέσης και τα ψηλά πλατάνια να περιβάλλονται από δεκάδες ορτανσίες και καμέλιες, που όταν ανθίζουν συνθέτουν μια εικόνα μοναδική.

Κι όσο η μία πλευρά του πάνω μέρους της πλατείας σφύζει από ζωή, αντικριστά της θα διακρίνετε έναν εκτενή, αλλά εγκαταλειμμένο κήπο, κι ένα εντυπωσιακό κτίριο, χωρίς ωστόσο ίχνη ζωής. Πρόκειται για το ερειπωμένο πια ξενοδοχείο «Μέγα Θεοξένεια», ένα από τα πολυτελέστερα των Βαλκανίων στις αρχές του 20ου αιώνα, μια ξεχωριστή, λαμπερή σελίδα της ιστορίας του τόπου.

Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους αναδυόμενους προορισμούς παγκοσμίως

Οπως πολλοί ακόμη Πορταρίτες ανήκαν στους «Αιγυπτιώτες», όπως αποκαλούνταν η ελληνική παροικία της Αιγύπτου, ντόπιοι που ζούσαν και ανέπτυσσαν σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην Αίγυπτο και τα καλοκαίρια επέστρεφαν στα πλούσια αρχοντικά που διατηρούσαν στην Πορταριά, φέρνοντας μαζί ως φιλοξενούμενους πλήθος σημαντικών προσωπικοτήτων..

Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο και κυρίως τα δεκάδες πλακόστρωτα καλντερίμια που απλώνονται προς κάθε κατεύθυνση και με μόνιμη συντροφιά τον δροσερό ήχο από τα ρυάκια, θα ανακαλύψετε πολλά αξιοθαύμαστα αρχοντικά, που επιβλέπουν από το υψόμετρο των 650 μέτρων του χωριού, τον Παγασητικό και το λιμάνι του Βόλου. Πολλά από αυτά την σημερινή εποχή λειτουργούν ως παραδοσιακοί ξενώνες και πολυτελή boutique ξενοδοχεία, ενώ αν παρατηρήσετε προσεκτικά τις εντυπωσιακές προσόψεις τους, θα διακρίνετε ότι ακολουθούν δύο διαφορετικά αρχιτεκτονικά σχέδια.

