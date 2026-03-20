Πόρτο Χέλι: Πράσινο και αμμουδιές

Η σημερινή μας πρόταση είναι ένας οδικός προορισμός που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε «hot» επιλογή, τόσο για μεσαίου τύπου όσο και για ακριβά “πορτοφόλια”.

Ο λόγος για το Πόρτο Χέλι, το οποία αναπαύεται μέσα στον προστατευμένο όρμο του και φλερτάρει με την άνοιξη. Ενας κλειστός δασωμένος όρμος με γαλήνια νερά. Τα πανιά των ιστιοπλοϊκών, λευκά στίγματα σε μπλε καμβά. Βαμμένο λευκό και γαλάζιο, το εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας στολίζει την μία πλευρά του λιμανιού

Πολλοί μπορεί να πηγαίνουν το καλοκαίρι, όμως και αρχές της άνοιξης είναι πολύ καλή επιλογή. Οι ρυθμοί είναι χαλαροί, τίποτα δεν θυμίζει την επερχόμενη πολιορκία που θα κάνουν σε λίγο καιρό επισκέπτες από όλο τον κόσμο καταφθάνοντας διά ξηράς και θαλάσσης.

Εφοπλιστές, επώνυμοι και VIPs κρύβονται στα μεγάλα κτήματα όπου έχουν κτιστεί οι πολυτελείς βίλες τους. Υψώνουν τείχη και διεκδικούν για τον εαυτό τους τις δαντελωτές ακτές της χερσονήσου νότια και ανατολικά από το Πόρτο Χέλι. Οι υπόλοιποι θα αρκεστούν σε όσες παραλίες εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες ή θα νοικιάσουν φουσκωτά και μικρά σκάφη για να περιπλεύσουν τα παράλια και να δουν από κοντά το νησάκι της Χινίτσας.

Το Πόρτο Χέλι είναι δημοφιλέστατος προορισμός για τα σαββατοκύριακα όλου του χρόνου, καθώς απέχει δυόμισι ώρες από την Αθήνα. Τα καλοκαίρια κυριολεκτικά βουλιάζει από κόσμο που κάνει βόλτα στη μεγάλη προκυμαία μέχρι την λεγόμενη «ινσταγκραμική γωνιά» -το παλιό αντλιοστάσιο που έχει μετατραπεί σε στέκι για πιτσιρίκια και παππούδες. Ο πεζόδρομος πάνω από τον οποίο υψώνεται η ωραία εκκλησία της Ευαγγελίστριας συγκεντρώνει τα καφέ-μπαρ και τα εστιατόρια του οικισμού, και το βράδυ είναι το επίκεντρο της διασκέδασης.

Σε όλη την περιοχή, πολλές πολυτελείς βίλες προσφέρονται για ενοικίαση, μαζί με δεκάδες Airbnb και μικρά ξενοδοχεία, ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Αν επιλέξετε να κάνετε μπάνιο στη Χινίτσα (ή Χηνίτσα), θα περάσετε μέσα από τις εγκαταστάσεις ενός από αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία, του Hinitsa Bay των AKS hotels. Η ωραία αμμώδης παραλία είναι οργανωμένη σε μεγάλο μέρος της, αλλά υπάρχει και ελεύθερο τμήμα. Προσφέρει θέα στο ομώνυμο νησάκι το οποίο στην αρχαιότητα λεγόταν Αλιούσσα και είναι συνήθως περιτριγυρισμένο από ιστιοπλοϊκά και γιοτ.

