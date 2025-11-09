Πόρτο: Η πόλη του κρασιού, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι η πόλη του Πόρτο, η δεύτερη μεγαλύτερη της Πορτογαλίας.

Είναι μια πόλη με πλινθόκτιστους δρόμους, ιδιαίτερα μουσεία και σημαντικά αρχιτεκτονήματα, από το Μεσαίωνα και νεότερα. Είναι επίσης ένας προορισμός για τους «εξερευνητές» της γαστρονομίας με εξαιρετικές επιλογές για φαγητό και φυσικά με τα διάσημα κρασιά Port.

Στο Πόρτο θα βρείτε κομψές γειτονιές στις οποίες θα χαθείτε περπατώντας και σημεία με θέα στο ποτάμι και τον ορίζοντα της πόλης. Θα προτείνουμε μερικές από τις εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε στη βορειoδυτική άκρη της Πορτογαλίας.

Για παράδειγμα η γέφυρα που δημιούργησε ένας μαθητής του Γουστάβου Αϊφελ το 1886 είναι ένα από τα σύμβολα της πόλης. Χτίστηκε για να αντικαταστήσει μια παλαιότερη γέφυρα από παλιά κομμάτια πλοίων που ήταν κολλημένα το ένα πλάι στο άλλο και ενώνει την παλιά πόλη του Πόρτο με τη δίδυμη πόλη της, τη Vila Nova de Gaia.

Επίσης, οπωσδήποτε επίσκεψη στον με ύψος 76 μέτρων, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα τoυ 18ου αιώνα Nicoalau Nasoni, πύργος Clérigos, ένα από τα σύμβολα της πόλης. Αν ανεβείτε τα 225 σκαλιά του, θα απολαύσετε υπέροχη θέα πάνω από τις στέγες της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μια εμπειρία που συστήνεται στους κλειστοφοβικούς.

Μετά την ανάβαση στoν πύργο, αξίζει να επισκεφθείτε και τη γειτονική εκκλησία, μια μπαρόκ δημιουργία ηλικίας περίπου 300 ετών ή να περπατήσετε τους Jardim das Oliverias, έναν κήπο- βεράντα με ελαιόδεντρα στο κέντρο της πόλης.

Το προϊόν-σήμα κατατεθέν της πόλης είναι σίγουρα το κρασί Port (ή πόρτο). Πρόκειται για ενισχυμένο κρασί, στο οποίο εν μέσω της αλκοολικής ζύμωσης έχει προστεθεί απόσταγμα οίνο σε μούστου. Τη δημοφιλία του την οφείλει στις διαταραγμένες σχέσεις Αγγλίας και Γαλλίας στα τέλη του 17ου αιώνα όταν η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε τις εισαγωγές από τη Γαλλία. Οι Βρετανοί έμποροι εκτίμησαν σωστά πως ένα ήδη ενισχυμένο κρασί θα μπορούσε να αντέξει το δύσκολο ταξίδι από την Πορτογαλία και το Port έγινε γρήγορα αγαπημένο ποτό της βρετανικής αριστοκρατίας.

