Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes, περίπου 167.000 νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα σήμερα,, σε σύγκριση με λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο αμέσως μετά την καταιγίδα.

Πορτογαλία: Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 2,5 δις για ανοικοδόμηση μετά την «Cristin»
01 Φεβ. 2026 21:04
Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση πακέτου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για ανοικοδόμηση και βοήθεια μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν την περασμένη εβδομάδα, η οποία άφησε πίσω της πέντε νεκρούς.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε επίσης ότι η κατάσταση συναγερμού, στις οποίες έχουν τεθεί πολλές περιοχές της χώρας, παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου, καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.

Αυτό το μέτρο, που επιβλήθηκε αρχικά την Πέμπτη, δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας και να συντονίσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

«Ορισμένες περιοχές θα αντιμετωπίσουν πιο σοβαρές καταστάσεις που θα μπορούσαν ακόμη και να απαιτήσουν εκκένωση», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου μετά από έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα λόγω έντονων βροχοπτώσεων που συνοδεύονται από ανέμους που φτάνουν έως και 100 χλμ /ώρα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες μετεωρολογικές προβλέψεις, οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Μάριο Σιλβέστρε. «Το έδαφος δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει νερό», τόνισε.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας για να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο πλημμυρών.

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes, περίπου 167.000 νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα σήμερα,, σε σύγκριση με λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο αμέσως μετά την καταιγίδα.

Χθες Σάββατο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας δυο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους.

