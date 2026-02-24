Πορτοκαλί τιμολόγια από Απρίλιο: Ρεύμα «με την ώρα», ποια νοικοκυριά κερδίζουν

Από 1/4/2026 πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος για νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή

Πορτοκαλί τιμολόγια από Απρίλιο: Ρεύμα «με την ώρα», ποια νοικοκυριά κερδίζουν
24 Φεβ. 2026 9:12
Pelop News

Από την 1η Απριλίου 2026, τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος (δυναμικά τιμολόγια με χρέωση ανά ώρα) θα είναι διαθέσιμα και για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, προσθέτοντας μια νέα κατηγορία στα υφιστάμενα πράσινα, μπλε και κίτρινα τιμολόγια.

Η χρέωση θα γίνεται ωριαία βάσει των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς επόμενης ημέρας (day-ahead market), με τους προμηθευτές να ανακοινώνουν τις τιμές το αργότερο μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται μέσω SMS, Viber ή εφαρμογής, ενώ σε περίπτωση τιμής άνω των 180 €/MWh για οποιαδήποτε ώρα, θα υπάρχει ειδική ειδοποίηση.

Βασική προϋπόθεση για την επιλογή πορτοκαλί τιμολογίου είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή (smart meter) από τον ΔΕΔΔΗΕ. Έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 1,4 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές (κυρίως σε επιχειρήσεις), ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει εντατικά την εγκατάσταση με στόχο την πλήρη κάλυψη έως το 2030.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια διατίθενται μόνο από προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 πελάτες (ΔΕΗ, Protergia/Metlen, ΗΡΩΝ, ΖενίΘ κ.ά.).

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο Τα τιμολόγια αυτά συμφέρουν νοικοκυριά που μπορούν να μετακινήσουν την κατανάλωση σε ώρες χαμηλών τιμών, κυρίως από τις 11:00 π.μ. έως τις 16:00-17:00 (όταν η παραγωγή ΑΠΕ είναι υψηλή και οι τιμές πέφτουν συχνά στα 5-10 λεπτά/kWh). Αντίθετα, από τις 17:00 έως τις 21:00-22:00 οι τιμές ανεβαίνουν σημαντικά (συχνά 20-30+ λεπτά/kWh λόγω αιχμής).

Παράδειγμα υπολογισμού (ενδεικτικό, βάσει μέσων τιμών):

  • Τυπικό νοικοκυριό με ημερήσια κατανάλωση 15 kWh.
  • Χωρίς μετακίνηση: ~60% βραδινές ώρες (υψηλή χρέωση) → ~82 €/μήνα.
  • Με μετακίνηση βραδινών καταναλώσεων (πλυντήριο, θερμοσίφωνας κ.λπ.) στις μεσημεριανές ώρες → ~56-57 €/μήνα → εξοικονόμηση ~25-29 €/μήνα (έως 10-18% συνολικά, ανάλογα τις τιμές).
  • Σε σύγκριση με πράσινο τιμολόγιο (σταθερή μέση τιμή): ~67-70 €/μήνα → το πορτοκαλί γίνεται φθηνότερο κατά 10-15 €/μήνα μόνο αν προσαρμοστεί η κατανάλωση.

Προϋποθέσεις για μέγιστο όφελος:

  • Συσκευές με χρονοδιακόπτη ή smart λειτουργία (πλυντήρια, boiler, φούρνος κ.λπ.) για προγραμματισμό.
  • Παρουσία ατόμου στο σπίτι τις μεσημεριανές ώρες ή αυτοματισμοί.
  • Χαμηλή κατανάλωση αιχμής βράδυ (π.χ. αποφυγή ταυτόχρονης χρήσης πολλών συσκευών 17:00-22:00).

Σημαντικά σημεία:

  • Απαγορεύεται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης – ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει τιμολόγιο οποτεδήποτε χωρίς ποινή.
  • Το όφελος εξαρτάται από τις πραγματικές τιμές χονδρικής και την προσαρμογή του προφίλ κατανάλωσης – χωρίς αλλαγή συνηθειών, μπορεί να γίνει ακριβότερο από πράσινο/κίτρινο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου – Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ
11:20 Πάτρα: Εκοιμήθη ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος – Η πορεία ζωής και η τελευταία τιμή στον 96χρονο ιερέα
11:16 Γαστούνη: Λουκέτο στο περίπτερο μετά τον ξυλοδαρμό – «Δεν αξίζει να κινδυνεύει η ζωή μας»
11:10 Προβάδισμα ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση – Σενάρια τρίτης θητείας, αλλά χωρίς καθαρή αυτοδυναμία
11:00 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Πρώτη «δοκιμή» του νέου σταθμού
11:00 Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Τα μέτρα είχαν σχεδιαστεί βάσει πληροφοριών – Καμία χρήση βίας»
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Θλίψη για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη-Λύχρου
10:47 Βόλος: Μαθητής δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα μετά προπόνηση
10:40 Οικογένεια προς Ενοικίαση: Υποκριτική, μια αληθινή μορφή αγάπης
10:31 Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Ισφαχάν, τέσσερις νεκροί
10:23 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο φυγόποινο με 8,5 χρόνια κάθειρξη για ναρκωτικά
10:15 Το σύστημα Μητσοτάκη–Γεωργιάδη και η «ανήκεστος βλάβη» στην Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία
10:08 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
10:00 Αναγέννηση για το στρατόπεδο «Ανδ. Μουζάκης» της Πάτρας: Από σήμερα 350 νεοσύλλεκτοι
9:46 Η Πάτρα στο επίκεντρο ευρωπαϊκού διαλόγου: Μαθητές από Γερμανία και Κύπρο στο 1ο ΓΕΛ Πατρών
9:34 Αίγιο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 45χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους, βαριές οι κατηγορίες
9:27 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Απώλειες 2 εκατ. στρατιωτών, ερείπια σε πόλεις, αδιέξοδο στις συνομιλίες
9:20 Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον: «Στρατηγική επιταγή η διαμετακόμιση LNG, ο Κάθετος Διάδρομος αρτηρία ειρήνης»
9:12 Πορτοκαλί τιμολόγια από Απρίλιο: Ρεύμα «με την ώρα», ποια νοικοκυριά κερδίζουν
9:00 Η δράση της ΕΛΑΣ το τριήμερο της αποκριάς στην Αχαϊα: Δεκάδες συλλήψεις… μασκαράδων!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ