Πορτοκαλί τιμολόγια από Απρίλιο: Ρεύμα «με την ώρα», ποια νοικοκυριά κερδίζουν

Από την 1η Απριλίου 2026, τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος (δυναμικά τιμολόγια με χρέωση ανά ώρα) θα είναι διαθέσιμα και για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, προσθέτοντας μια νέα κατηγορία στα υφιστάμενα πράσινα, μπλε και κίτρινα τιμολόγια.

Η χρέωση θα γίνεται ωριαία βάσει των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς επόμενης ημέρας (day-ahead market), με τους προμηθευτές να ανακοινώνουν τις τιμές το αργότερο μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται μέσω SMS, Viber ή εφαρμογής, ενώ σε περίπτωση τιμής άνω των 180 €/MWh για οποιαδήποτε ώρα, θα υπάρχει ειδική ειδοποίηση.

Βασική προϋπόθεση για την επιλογή πορτοκαλί τιμολογίου είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή (smart meter) από τον ΔΕΔΔΗΕ. Έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 1,4 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές (κυρίως σε επιχειρήσεις), ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει εντατικά την εγκατάσταση με στόχο την πλήρη κάλυψη έως το 2030.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια διατίθενται μόνο από προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 πελάτες (ΔΕΗ, Protergia/Metlen, ΗΡΩΝ, ΖενίΘ κ.ά.).

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο Τα τιμολόγια αυτά συμφέρουν νοικοκυριά που μπορούν να μετακινήσουν την κατανάλωση σε ώρες χαμηλών τιμών, κυρίως από τις 11:00 π.μ. έως τις 16:00-17:00 (όταν η παραγωγή ΑΠΕ είναι υψηλή και οι τιμές πέφτουν συχνά στα 5-10 λεπτά/kWh). Αντίθετα, από τις 17:00 έως τις 21:00-22:00 οι τιμές ανεβαίνουν σημαντικά (συχνά 20-30+ λεπτά/kWh λόγω αιχμής).

Παράδειγμα υπολογισμού (ενδεικτικό, βάσει μέσων τιμών):

Τυπικό νοικοκυριό με ημερήσια κατανάλωση 15 kWh .

. Χωρίς μετακίνηση: ~60% βραδινές ώρες (υψηλή χρέωση) → ~82 €/μήνα.

Με μετακίνηση βραδινών καταναλώσεων (πλυντήριο, θερμοσίφωνας κ.λπ.) στις μεσημεριανές ώρες → ~56-57 €/μήνα → εξοικονόμηση ~25-29 €/μήνα (έως 10-18% συνολικά, ανάλογα τις τιμές).

(έως συνολικά, ανάλογα τις τιμές). Σε σύγκριση με πράσινο τιμολόγιο (σταθερή μέση τιμή): ~67-70 €/μήνα → το πορτοκαλί γίνεται φθηνότερο κατά 10-15 €/μήνα μόνο αν προσαρμοστεί η κατανάλωση.

Προϋποθέσεις για μέγιστο όφελος:

Συσκευές με χρονοδιακόπτη ή smart λειτουργία (πλυντήρια, boiler, φούρνος κ.λπ.) για προγραμματισμό.

ή (πλυντήρια, boiler, φούρνος κ.λπ.) για προγραμματισμό. Παρουσία ατόμου στο σπίτι τις μεσημεριανές ώρες ή αυτοματισμοί.

Χαμηλή κατανάλωση αιχμής βράδυ (π.χ. αποφυγή ταυτόχρονης χρήσης πολλών συσκευών 17:00-22:00).

Σημαντικά σημεία:

Απαγορεύεται ρήτρα πρόωρης αποχώρησης – ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει τιμολόγιο οποτεδήποτε χωρίς ποινή.

– ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει τιμολόγιο οποτεδήποτε χωρίς ποινή. Το όφελος εξαρτάται από τις πραγματικές τιμές χονδρικής και την προσαρμογή του προφίλ κατανάλωσης – χωρίς αλλαγή συνηθειών, μπορεί να γίνει ακριβότερο από πράσινο/κίτρινο.

