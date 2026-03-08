Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Πώς κερδίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Μεγάλες αποκλίσεις τιμών εντός 24ώρου στα δυναμικά τιμολόγια για επιχειρήσεις. Από 1η Απριλίου εφαρμογή και για νοικοκυριά.

08 Μαρ. 2026 9:43
Σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας εντός του 24ώρου, που φτάνουν ακόμη και τα 0,30 ευρώ ανά κιλοβατώρα (30 λεπτά/kWh), καταγράφονται στις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής των δυναμικών («πορτοκαλί») τιμολογίων για επιχειρήσεις και εμπορικούς πελάτες.

Η μεγάλη αυτή ευελιξία των τιμών αναδεικνύει τη σημασία της έξυπνης διαχείρισης κατανάλωσης. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να μεταφέρουν μέρος της λειτουργίας τους σε ώρες χαμηλού ή μηδενικού κόστους (π.χ. νυχτερινές ή μεσημβρινές ώρες με υψηλή παραγωγή ΑΠΕ), αποφεύγοντας τις ώρες αιχμής, εξασφαλίζουν ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αντίθετα, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και καταναλώνουν κυρίως σε ώρες υψηλών τιμών, κινδυνεύουν να δουν το «πορτοκαλί» τιμολόγιο να λειτουργεί ως οικονομική παγίδα. Το συμπέρασμα είναι σαφές: η μετάβαση στα δυναμικά τιμολόγια είναι συμφέρουσα μόνο εφόσον το συνολικό ισοζύγιο παραμένει θετικό, δηλαδή το όφελος από τις φθηνές ώρες υπερκαλύπτει τις υψηλότερες χρεώσεις των ακριβών περιόδων.

Παραδείγματα 

  • Εμπορικός πελάτης με 65% κατανάλωσης στις ώρες 08:00-17:00 (Α’ εξάμηνο 2025): Τελική τιμή χονδρικής 98 €/MWh αντί 108,6 €/MWh (μέση τιμή αιχμής) → όφελος τουλάχιστον 10%.
  • Βιομηχανικός πελάτης με 80% κατανάλωσης στις ίδιες ώρες: Τελική τιμή 89 €/MWh → όφελος τουλάχιστον 18%.

Για τα νοικοκυριά

Η δυναμική τιμολόγηση για οικιακούς καταναλωτές ξεκινά υποχρεωτικά από 1η Απριλίου 2026, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Πάντως, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια εξακολουθούν να προτιμώνται από την πλειονότητα των νοικοκυριών, ιδίως εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας και ανόδου διεθνών τιμών ενέργειας.

Προϋποθέσεις 

Η εφαρμογή δυναμικών τιμολογίων απαιτεί έξυπνο μετρητή για καταγραφή κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί σε 1,4 εκατομμύρια παροχές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

Οι τελικές τιμές προμήθειας για την επόμενη ημέρα ανακοινώνονται το αργότερο έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας χρόνο για προγραμματισμό. Επιπλέον, σε περίπτωση που η τιμή υπερβεί τα 180 €/MWh σε οποιαδήποτε ώρα της επόμενης ημέρας, οι προμηθευτές υποχρεούνται να στείλουν έγκαιρο alert μέσω SMS ή/και Viber.

Ποιοι προσφέρουν δυναμικά τιμολόγια για επιχειρήσεις

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει προϊόντα: ΔΕΗ (myBusiness Dynamic), Protergia (Protergia Επαγγελματικό 2 Dynamic One), Ήρων (Happy Hour Business), ΖeniΘ (Power Business Flow).

