Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Ξεκίνησε η δυναμική τιμολόγηση στην Ελλάδα, πώς διαμορφώνεται η χρέωση ανά ώρα

Σε εφαρμογή τέθηκαν από χθες Κυριακή 1 Φεβρουαρίου τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά τη δυναμική τιμολόγηση στην ελληνική αγορά ρεύματος. Πρόκειται για τιμολόγια στα οποία η τελική χρέωση εξαρτάται άμεσα από τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς και μεταβάλλεται ανά ώρα κατανάλωσης.

Στο αρχικό στάδιο, τα πορτοκαλί τιμολόγια απευθύνονται σε μεγάλους καταναλωτές, όπως επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες. Από την 1η Απριλίου 2026 προβλέπεται η επέκτασή τους και σε νοικοκυριά καθώς και μικρές επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργεί η δυναμική τιμολόγηση

Η βασική καινοτομία των πορτοκαλί τιμολογίων είναι ότι η τιμή προμήθειας ρεύματος καθορίζεται σε ωριαία βάση, σε αντίθεση με τα υφιστάμενα σταθερά ή κυμαινόμενα τιμολόγια («πράσινα», «μπλε» και «κίτρινα»).

Οι προμηθευτές ανακοινώνουν τις τιμές για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας έως τις 17:00 της προηγούμενης (D-1), δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό της κατανάλωσής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο νέο καθεστώς αποτελεί η ύπαρξη έξυπνου μετρητή στην παροχή, καθώς και η υπογραφή ειδικής σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης με τον προμηθευτή.

Υποχρεωτική ενημέρωση για υψηλές χρεώσεις

Στο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, προβλέπεται υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης σε περιπτώσεις αυξημένων τιμών. Ειδικότερα, όταν η τελική τιμή για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας υπερβαίνει τα 180 ευρώ ανά MWh, οι προμηθευτές οφείλουν να αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση μέσω SMS ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Παράλληλα, τα πορτοκαλί τιμολόγια δεν περιλαμβάνουν ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, επιτρέποντας την αλλαγή προμηθευτή χωρίς πρόσθετο κόστος.

Πότε προκύπτει οικονομικό όφελος

Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μεγαλύτερο όφελος από τη δυναμική τιμολόγηση καταγράφεται για καταναλωτές που συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της κατανάλωσής τους στις ώρες χαμηλότερης χονδρεμπορικής τιμής, κυρίως μεταξύ 08:00 και 17:00.

Με βάση δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2025:

καταναλωτές με περίπου 65% κατανάλωση στο συγκεκριμένο ωράριο θα μπορούσαν να πετύχουν μείωση κόστους γύρω στο 10%,

ενώ σε περιπτώσεις όπου η κατανάλωση φτάνει το 80%, το όφελος εκτιμάται έως και στο 18%.

Ποιες επιχειρήσεις ευνοούνται περισσότερο

Τα πορτοκαλί τιμολόγια θεωρούνται πιο κατάλληλα για δραστηριότητες με πρωινό ή ημερήσιο ωράριο λειτουργίας, καθώς και για επιχειρήσεις που μπορούν να μεταφέρουν ενεργοβόρες εργασίες εντός της ζώνης 08:00–17:00.

Ενδεικτικά, ευνοούνται:

επιχειρήσεις οικοδομικών και τεχνικών εργασιών,

μεταποιητικές μονάδες μίας βάρδιας,

γραφεία και υπηρεσίες με λειτουργία κυρίως τις εργάσιμες πρωινές ώρες.

Ποιοι προμηθευτές υποχρεούνται να τα διαθέτουν

Σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, την υποχρέωση διάθεσης πορτοκαλί τιμολογίων έχουν οι προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 πελάτες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ, η Metlen (Protergia), η ΖΕΝΙΘ, ο ΗΡΩΝ και η ENERWAVE, βάσει απόφασης της ΡΑΑΕΥ.

