Πώς αλλάζει η συνεργασία επενδυτών και κατασκευαστικών εταιρειών στην αγορά ακινήτων

Η έννοια του value partner έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως βασικός πυλώνας στις συνεργασίες μεταξύ επενδυτών και κατασκευαστικών εταιρειών στην αγορά ακινήτων. Πρόκειται για μια σχέση που υπερβαίνει την παραδοσιακή εργολαβική συνεργασία, καθώς ο κατασκευαστής συμμετέχει ενεργά από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού πλάνου, στην ακριβή κοστολόγηση, στον ρεαλιστικό χρονικό προγραμματισμό και στη συνολική μείωση του ρίσκου του έργου.

Σύμφωνα με τον Ιωσήφ Αραμπατζή, διευθύνοντα σύμβουλο της κατασκευαστικής εταιρείας «Επικυκλος», η ισχυρή κατασκευαστική εμπειρία και τεχνογνωσία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας σε αυτό το μοντέλο. Όταν η κατασκευή εμπλέκεται από νωρίς, οι επιλογές υλικών, ο σχεδιασμός και τα χρονοδιαγράμματα αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και προβλεψιμότητα, ενώ η κατασκευαστική γνώση καθοδηγεί ουσιαστικά όλες τις προηγούμενες φάσεις του έργου.

Οι επενδυτές, όπως επισημαίνει ο κ. Αραμπατζής, αναζητούν σήμερα από τις κατασκευαστικές εταιρείες κυρίως τα εξής:

Πλήρη έλεγχο και προβλεψιμότητα σε κόστος, χρόνο και τεχνικές παραμέτρους

Σαφή κατανομή ρόλων και ευθυνών από την πρώτη στιγμή

Διαφάνεια σε όλα τα στάδια και δυνατότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων

Ενεργή συμμετοχή του κατασκευαστή από τον σχεδιασμό έως την παράδοση, ώστε η συνεργασία να εξελιχθεί σε πραγματική σύμπραξη

Η «Επικυκλος» διατηρεί την Αθήνα ως κεντρικό άξονα της δραστηριότητάς της, εκτιμώντας ότι η ελληνική πρωτεύουσα εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες υπεραξίας λόγω της ποιότητας ζωής, των τουριστικών ροών και των επενδύσεων σε υποδομές. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει παρουσία σε αγορές όπως το Ντουμπάι και η Αλβανία, όχι για να μετατοπίσει τη βάση της, αλλά για να αντλήσει εμπειρία, πρακτικές και διαφορετικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την ποιότητα των έργων της στην Ελλάδα.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά έντονης δραστηριότητας για την εταιρεία, με την ολοκλήρωση και παράδοση σημαντικών έργων τόσο σε επενδυτές όσο και σε ιδιώτες. Μεταξύ άλλων παραδόθηκαν το Cultures στον Άλιμο, το Purenest στα Βριλήσσια, ενώ ξεκίνησαν και οι πρώτες παραδόσεις στο Vital Blue στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή αναβάθμιση, με την ανάπτυξη της εφαρμογής Track On Build, η οποία προσφέρει σε πραγματικό χρόνο πλήρη διαφάνεια και εικόνα της εξέλιξης κάθε έργου τόσο για τον επενδυτή όσο και για την ίδια την εταιρεία. Παράλληλα, έχει υλοποιήσει ολοκληρωμένο σύστημα CRM και εσωτερικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν ταχύτερη ροή πληροφοριών, σαφή κατανομή ευθυνών και μείωση αβεβαιοτήτων.

Ο κ. Αραμπατζής υπογραμμίζει ότι η πραγματική αξία σε ένα κατασκευαστικό έργο δεν περιορίζεται στο τελικό προϊόν ή στην τιμή πώλησης, αλλά βρίσκεται στη διαδικασία: στον σωστό σχεδιασμό, στην τεχνική συνέπεια, στη διαφάνεια και στην ικανότητα τήρησης των δεσμεύσεων. Όταν αυτά τηρούνται, χτίζεται εμπιστοσύνη που μεταφέρεται από τον επενδυτή στον τελικό αγοραστή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο σταθερές και βιώσιμες επενδύσεις στο μέλλον.

