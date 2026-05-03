Πώς απάντησαν στον Αλέξη Τσίπρα οι δύο δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ για το ντοκιμαντέρ

Με επιστολή τους προς τον Αλέξη Τσίπρα, οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού απάντησαν στην επιστολή του πρώην πρωθυπουργού για την άρνησή του να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό», απορρίπτοντας ως αβάσιμη τη σύνδεση που επικαλέστηκε σε απάντησή του για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας με ανάρτησή του είχε ανακοινώσει την άρνησή του να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την περίοδο του 2015, κάνοντας λόγο για ψευδείς κατηγορίες και διαστρέβλωση γεγονότων στο βιβλίο τους «Η Τελευταία Μπλόφα».

Αναλυτικά η επιστολή Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού προς τον πρώην πρωθυπουργό

«Αγαπητέ κ. Τσίπρα,

»Η επιλογή σας να μην μετέχετε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ “Στο Χιλιοστό” που στηρίζεται αποκλειστικά στις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών των γεγονότων του 2015 -Ελλήνων και ξένων πολιτικών και τεχνοκρατών-, δημοσιογραφικά μας θλίβει, ενώ μας εκπλήσσει και ο λόγος που επικαλείστε.

»Δεν γνωρίζουμε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας “Η Τελευταία Μπλόφα” το οποίο αποτέλεσε την αφορμή της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, αλλά σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση -είτε άμεση είτε έμμεση- της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων.

»Η άρνηση σας επομένως στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στην δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν την συγγραφή του βιβλίου αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα.

»Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ντοκιμαντέρ μας βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες πλέον μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής -μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησής σας.

»Και με αυτό το δεδομένο ο ΣΚΑΪ εξυπακούεται ότι είναι πάντα ανοιχτός να σας φιλοξενήσει, οποτεδήποτε εσείς το επιλέξετε, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του.

»Ελένη Βαρβιτσιώτη Βικτώρια Δενδρινού»

