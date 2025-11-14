Πώς μπορείτε να «ελαφρύνετε» τη φορολογική δήλωση του 2025

Σημαντικά ποσά του φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων 2025 θα έχουν οι φορολογούμενοι εάν προβούν σε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις.

Ουσιαστικά οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν το Μάρτιο του 2026 στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ και για να επιτευχθεί το παραπάνω θα πρέπει οι πολίτες να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Οι πωλήσεις ακινήτων- κινητών περιουσιακών στοιχείων

Οι πολίτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία πώλησης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων. Και ο λόγος που είναι αναγκαίο να γίνει αυτό είναι να εισπράξουν το 2025 τα τιμήματα που έχουν συμφωνήσει με τους αγοραστές, να έχουν διαθέσιμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα αλλά και να μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να καλύψουν τα τεκμήρια στις φορολογικές δηλώσεις του 2026.

Δηλαδή εάν ο φορολογούμενος εισπράξει το 2025 κάποιο έσοδο ή τίμημα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του, τότε αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025 για τη κάλυψη τυχόν επιπλέον διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει σε βάρος του εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της Εφορίας.

Για τα έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων “μετράνε” τα χρήματα που έλαβε ο πολίτης: από την πώληση των ακινήτων, των αυτοκινήτων, των κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, των μετοχών, των ομολόγων, των εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και των άλλων κινητών αξιών.

Διευκρινίζεται πως από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε το 2025 θα αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης.

Συνεπώς ο φορολογούμενος για να αποδείξει πως έχει εισπράξει ποσό από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου θα πρέπει να προσκομίσει το κυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου ή του προσυμφώνου ή τη βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που πήρε. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως αυτό θα πρέπει να γίνει από τον υπόχρεο μόνο εάν αυτό του ζητηθεί.

Επίσης επισημαίνεται πως στην περίπτωση αγοραπωλησίας αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών χρειάζεται να υποβληθεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.

2. Καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια

Οι πολίτες για να μπορούν να καλύψουν μεγάλα ποσά τεκμηρίων για σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να ολοκληρώσουν πριν από τη λήξη του έτους τη διαδικασία για τη σύναψη καταναλωτικών ή στεγαστικών δανείων.

Μάλιστα ο φορολογούμενος που παίρνει ποσά των δανείων, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψουν επειδή εφαρμόζονται τα τεκμήρια της εφορίας.

Η σύναψη δανείου:

-με τραπεζικό ίδρυμα αποδεικνύεται από το κείμενο της σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον φορολογούμενο,

-με ιδιώτη αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί.

3. Δηλώσεις φόρου γονικής παροχής-δωρεάς

Όσοι έλαβαν το 2025 χρηματικά ποσά από τους γονείς τους ή από άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα τότε μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τον φόρο γονικής παροχής-δωρεάς. Συνεπώς όσοι εισέπραξαν το 2025 ποσά από δωρεές ή από γονικές παροχές, τότε μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν για να καλυφθεί η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει εξαιτίας τω τεκμηρίων.

Υπενθυμίζεται πως η σχετική υφιστάμενη νομοθεσία αναφέρει τα εξής: Για να δεχτεί αυτόματα η Φορολογική Διοίκηση αυτά τα ποσά που έλαβε το 2025 ο φορολογούμενος θα πρέπει ο τελευταίος να υποβάλει τη σχετική φορολογική δήλωση μέσα στο εξάμηνο από την είσπραξή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Μάλιστα σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση αναγνωρίζει τις χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς περιουσιακών στοιχείων ακόμη κι αν οι σχετικές δηλώσεις φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς υποβληθούν εκπρόθεσμα ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο έγιναν.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρμόδια φορολογική αρχή θα πρέπει να κάνει τους σχετικούς ελέγχους στους φορολογούμενους προκειμένου να επαληθεύσει εάν το χρηματικό ποσό της γονικής παροχής ή της δωρεάς δόθηκε σ’ αυτούς το 2025 και πριν πραγματοποιήσουν τη δαπάνη που θεωρείται τεκμήριο.

Διευκρινίζεται όμως για να αποδείξουν οι φορολογούμενοι τα παραπάνω θα πρέπει το ποσό της δωρεάς να τους έχει δοθεί μέσω μεταφοράς από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή στον δικό τους τραπεζικό λογαριασμό.

4. Η έκπτωση στον φόρο εισοδήματος

Για να εξασφαλίσουν οι πολίτες έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2025 θα πρέπει να πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών και να κρατήσουν τις αποδείξεις που θα τους εκδώσουν.

Από το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου εκπίπτει το 30% των δαπανών για πληρωμές αμοιβών προς 22 συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών.

Μάλιστα ο φορολογούμενος έχει έκπτωση επί του εισοδήματος εάν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έχει καταβάλει ή θα πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για την εξόφληση αμοιβών προς τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών:

-Ψυκτικούς

-Συντηρητές θέρμανσης

-Ηλεκτρολόγους

-Κτηνιάτρους

-Υδραυλικούς

-Κομμωτές, κουρείς

-Αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς

-Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων

-Ξυλουργούς

-Επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.

-Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος

-Εργολάβους κηδειών

-Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ

-Επιτηδευματίες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

-Επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

-Δικηγόρους

-Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

-Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

-Φωτογράφους

-Σχολάρχες χορού, χοροδιδασκάλους

-Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

-Ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς.

Επίσης επισημαίνεται πως ο υπολογισμός της έκπτωσης γίνεται με αφαίρεση του 30% των δαπανών στις κατηγορίες αυτές των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από το φορολογητέο εισόδημα. Πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τις 5.000 ευρώ το ανώτατο ποσό της έκπτωσης από το εισόδημα.

Το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύψει για τους φορολογούμενους ( φυσικά πρόσωπα)που θα χρησιμοποιήσουν το μέτρο θα φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%). Σημειώνεται δε πως ο ανώτατος συντελεστής φόρου διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή σε 44%

Αναλυτικά, οι πολίτες θα γλιτώσουν φόρο:

-έως 450 ευρώ αν έχουν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

-έως 1.100 ευρώ αν έχουν εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

-έως 1.400 ευρώ αν έχουν εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ σε ετήσια βάση

-έως 1.800 ευρώ αν έχουν εισόδημα από 30.000,01 ευρώ έως 40.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

-έως 2.200 ευρώ αν έχουν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

5.Οι δαπάνες

Οι δαπάνες για την καταβολή αμοιβών στις παρακάτω κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων «μετρούν» στο 200% της αξίας τους, για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και για την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης με 22% μόνο εάν η εξόφληση τους έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Οι δαπάνες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων:

-τους ποδολόγους

-τους οδοντιάτρους

-τους ορθοδοντικούς

-τους οστεοπαθητικούς,

-τους χειροπράκτες,

-τους οφθαλμίατρους,

-τους χειροποδιστές

-τους ιατρούς

Έτσι ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη του 30% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του με δαπάνες εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να μην καταβάλει έξτρα φόρο 22% σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσοστό 30%.

Πηγή: enikonomia.gr

