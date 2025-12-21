Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών με «βαποράκια» μαθητές

Διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης σε σχολεία και γήπεδα. Συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων 6 ανήλικοι

Οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με εμπλοκή ανηλίκων μαθητών, προχωρώντας σε 12 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και έξι ανήλικοι. Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος επικεντρωνόταν σε σχολεία και γύρω από αυτά, ενώ φέρεται ότι υπήρχε διακίνηση και σε αθλητικούς χώρους, ακόμη και σε γήπεδα.

Διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης σε σχολεία της Αττικής, 12 συλλήψεις, βασανιστήρια σε όσους δεν εκτελούσαν τις εντολές, ΒΙΝΤΕΟ

Ο 20χρονος αλλοδαπός, γνωστός ως «Μπρα», φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος, με τον 19χρονο υπαρχηγό «Κίτσο» να χρησιμοποιεί το σπίτι του στα Πατήσια ως κρυψώνα κοκαΐνης και κάνναβης. Η διακίνηση γινόταν μέσω δύο βασικών ομάδων στις περιοχές Άνω Χαλκηδόνα, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια και Άνω Πατήσια, με περισσότερες από 260 καταγεγραμμένες περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 60 γραμμάρια κοκαΐνης, 29 γραμμάρια ινδικής κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε εσωτερικό χώρο. Ειδική ανησυχία προκαλεί η συμμετοχή ανηλίκων μαθητών ως «βαποράκια», που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή των ναρκωτικών σε σχολεία και γήπεδα.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω διαδικασίες.

