Πώς έγινε το ντιλ Αϊβάζη – Ακαδημίας των Σπορ

Το ντιλ αναβλήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου

24 Σεπ. 2025 13:10
Pelop News

Ο Γιάννης Αϊβάζης έρχεται στην Πάτρα! Οχι για να ανεβάσει κάποια παράσταση στο θέατρο, αλλά για να ανεβάσει την Ακαδημία των Σπορ.

Αν μπερδευτήκατε λιγάκι, ο γνωστός ηθοποιός θα αγωνιστεί στην ομάδα χάντμπολ της Πάτρας, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.
Το ντιλ αναβλήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ο 48χρονος πρώην σύζυγος της Μαρίας Κορινθίου έχει τεθεί πολλές φορές αντίπαλος με την πατρινή ομάδα και διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον αθλητή του συλλόγου, Αλέξη Παπαγιαννόπουλο.
Και ο ίδιος ήθελε να έρθει να αγωνιστεί στην Πάτρα, όμως οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις του δεν του το επέτρεπαν.

Πριν από λίγο καιρό, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Παπαγιαννόπουλο και είπε αμέσως το «ναι». Μην φανταστεί κανείς πως θα μένει στην Πάτρα και θα συμμετέχει στις προπονήσεις. Απλώς θα παίζει στους αγώνες και θα βοηθάει όπως μπορεί την ομάδα, εννοείται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
Ο Αϊβάζης δεν είναι τυχαίος στον χώρο. Εχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες σε όλες τις Εθνικές Κατηγορίες, όπως ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Αναγέννηση Βύρωνα (Α1) και Πανιώνιο, ΑΕΚ Βύρωνα, Δόξα Βύρωνα, Καματερό, ΟΦΝ Ιωνίας και Πολιτεία.
Ο πρόεδρος της πατρινής ομάδας, Χρήστος Δεβελέγκας τόνισε για την απόκτηση του Γιάννη Αϊβάζη:
«Ο Γιάννης έχει προσφέρει ως αθλητής πάρα πολλά σε διάφορες ομάδες και συγχρόνως παράλληλα και στο άθλημα. Κατά καιρούς είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί και στην ομάδα μας, αλλά αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Είναι τιμή μας που ένας αθλητής εκτός Πατρών θα έρθει να βοηθήσει την ομάδα μας και μάλιστα στην Β’ Εθνική, αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα του, κάτι που ελάχιστοι παίκτες από την Αθήνα έχουν κάνει».
Από την πλευρά του, ο Αϊβάζης δήλωσε: «Πάντα όταν αγωνιζόμουν αντίπαλος με την Πάτρα, θαύμαζα το σύνολο της προσπάθειας όλων στην ομάδα να κρατήσουν το άθλημα σε μια επαρχιακή πόλη σε υψηλό επίπεδο και μάλιστα με πατρινούς αθλητές. Οταν μου έγινε το τηλεφώνημα από τον φίλο μου τον Αλέξη Παπαγιαννόπουλο, κατευθείαν απάντησα θετικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιθύνοντες της Ακαδημίας για την τιμή που μου έκαναν και θα προσπαθήσω με όσες δυνάμεις έχω να φανώ αντάξιος στους στόχους της ομάδας, διότι το άθλημα έχει ανάγκη οι επαρχιακές ομάδες να αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο».
