Πώς γνωστοί influencers πλουτίζουν από το δικό σου πορτοφόλι

Η Μεγάλη Εικόνα: Νομίζετε ότι οι influencers σας δίνουν συμβουλές για να πλουτίσετε επειδή νοιάζονται; Η αλήθεια είναι πιο κυνική. Είτε πρόκειται για μετοχές στην Freedom24, crypto στην binance είτε για συνδρομές σε “Ακαδημίες”, εσείς δεν είστε ο επενδυτής. Είστε ο πελάτης.

1. Το Μοντέλο “Affiliate Broker” (Ξέρετε πολλούς να μην πούμε ονόματα)

Βλέπετε stories με γραφήματα, πράσινα βελάκια και λογότυπα όπως της Freedom24 η binance. Οι influencers σας παροτρύνουν να ανοίξετε λογαριασμό για να “βάλετε τα χρήματά σας να δουλεύουν”.

📈 Πώς βγάζουν λεφτά; (CPA) Το μοντέλο λέγεται Cost Per Acquisition (CPA). Η πλατφόρμα πληρώνει τον influencer ένα ποσό (συχνά από 50€ έως και 150€+) για κάθε άτομο που εγγράφεται από το Link του και κάνει την πρώτη κατάθεση. ⚠️ Ποιος είναι ο κίνδυνος; Ο influencer πληρώνεται βρέξει-χιονίσει. Εσείς όμως, παίρνετε το ρίσκο της αγοράς. Όταν Lifestyle influencers (χωρίς οικονομικό υπόβαθρο, 100% όσων βλέπεται είναι χωρίς ιδέα απο οικονομία) προωθούν επενδυτικά προϊόντα σε ανίδεο κοινό, το αποτέλεσμα είναι συχνά απώλεια κεφαλαίου, ενώ ο influencer έχει ήδη πληρωθεί την προμήθειά του.

2. Το Μοντέλο “Subscription Trap”

Εδώ η ρητορική είναι επιθετική: “Ξέφυγε από το Matrix”, “Μην είσαι υπάλληλος”, “Μάθε την αλήθεια” “Μην σπουδάσεις” ” Οι βλάκες χαλάνε 4 χρόνια σε πανεπιστήμια” Ομάδες όπου υπόσχονται να σε κάνουν πλούσιο.

💰 Η Αλήθεια για τις Συνδρομές Αν οι μέθοδοι που διδάσκουν (Crypto, Dropshipping, Marketing) έβγαζαν τόσο εύκολα εκατομμύρια, γιατί χρειάζονται τα 50€ του μήνα από εσένα; Πουλάνε Φτυάρια στον Πυρετό του Χρυσού: Ιστορικά, αυτοί που πλούτισαν δεν ήταν οι χρυσοθήρες, αλλά αυτοί που τους πούλαγαν τα εργαλεία.

Ιστορικά, αυτοί που πλούτισαν δεν ήταν οι χρυσοθήρες, αλλά αυτοί που τους πούλαγαν τα εργαλεία. Recurring Revenue: Ο στόχος τους δεν είναι να γίνεις εσύ πλούσιος, αλλά να δημιουργήσουν μια στρατιά από συνδρομητές που τους εξασφαλίζουν σταθερό, τεράστιο εισόδημα κάθε μήνα.

Ο στόχος τους δεν είναι να γίνεις εσύ πλούσιος, αλλά να δημιουργήσουν μια στρατιά από συνδρομητές που τους εξασφαλίζουν σταθερό, τεράστιο εισόδημα κάθε μήνα. Ψυχολογική Χειραγώγηση: Χρησιμοποιούν τεχνικές αποκλειστικότητας (“μόνο για λίγους”) για να νιώθεις μέλος μιας ελίτ, ώστε να συνεχίζεις να πληρώνεις τη συνδρομή.

3. Το Reality Check: “Δείξε μου τα νούμερα”

Πριν θαμπωθείτε από τα ταξίδια και τη χλιδή, κάντε ένα απλό κλικ. Στις σελίδες τους θα δείτε τις επενδύσεις τους, ενώ το ποσό ειναι μεγάλο για τον μέσο Ελληνα τα κέρδη δεν είναι βάση του κεφαλαίου τους.

🔍 Κοιτάξτε το Portfolio τους πριν επενδύσετε Αν μπείτε στα προφίλ τους, θα παρατηρήσετε κάτι οξύμωρο: Πενιχρά Κέρδη: Συχνά τα portfolios τους δείχνουν κέρδη μερικών εκατοντάδων ευρώ ή μικρά ποσοστά απόδοσης.

Συχνά τα portfolios τους δείχνουν κέρδη μερικών εκατοντάδων ευρώ ή μικρά ποσοστά απόδοσης. Η Ασυμφωνία: Πώς γίνεται κάποιος να κάνει ζωή εκατομμυριούχου όταν το χαρτοφυλάκιό του έχει κέρδος… 500€; 👉 Το Συμπέρασμα: Τα λεφτά για τη μεγάλη ζωή ΔΕΝ προέρχονται από τις επιτυχημένες επενδύσεις τους (όπως θέλουν να πιστεύετε), αλλά από τις προμήθειες που παίρνουν από τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ εγγραφή.

Γιατί πρέπει να σταματήσετε να “τσιμπάτε”;

Και στις δύο περιπτώσεις, η σχέση δεν είναι ειλικρινής. Δεν είναι δάσκαλοι, είναι πωλητές.

“Όταν ένας influencer σου λέει πού να βάλεις τα λεφτά σου ή σου ζητάει λεφτά για να σου μάθει πώς να βγάζεις λεφτά , το μόνο σίγουρο είναι ότι τα λεφτά μεταφέρονται από τη δική σου τσέπη στη δική τους.”