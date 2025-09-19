Πώς η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα

Πώς η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα
19 Σεπ. 2025 23:39
Έπειτα από 25 χρόνια φιλίας, η Τζένιφερ Άνιστον έμαθε κάτι για τη Ρις Γουίδερσπουν και το πραγματικό της όνομα. Η αποκάλυψη ήρθε σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων, όταν η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ολόκληρο το όνομά της είναι «Λόρα Τζιν», αφήνοντας την καλή της φίλη αποσβολωμένη.

Οι δύο ηθοποιοί, που γνωρίστηκαν στη σειρά «Friends», όπου και έπαιξαν τις αδερφές και σήμερα συμπρωταγωνιστούν στο «Morning Show», συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων με το LADbible με τίτλο «Με ξέρεις καλά;». Η κουβέντα τους περιλάμβανε πολλές αστείες στιγμές, από την ιστορία της Τζένιφερ Άνιστον με το πρώτο της «στοιχειωμένο» διαμέρισμα μέχρι τις γκάφες της Ρις Γουίδερσπουν. Ωστόσο, η ερώτηση για το πραγματικό όνομα της Ρις Γουίδερσπουν ήταν αυτή που αιφνιδίασε εντελώς την Τζένιφερ Άνιστον.

Όταν της ζητήθηκε να μαντέψει, η σταρ απάντησε με αυτοπεποίθηση: «Τζέιν». Η σωστή απάντηση όμως ήταν «Τζιν». Τότε η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε: «Είμαι η Λόρα Τζιν». Η αντίδραση της Τζένιφερ Άνιστον ήταν άμεση: «Λόρα Τζιν;». Εκείνη επιβεβαίωσε λέγοντας: «Ναι είναι το κανονικό μου όνομα». Η Τζένιφερ Άνιστον, εμφανώς σοκαρισμένη, αναφώνησε: «Τι; Ποια δι*** είναι η Λόρα Τζιν;» και πρόσθεσε: «Να σε φωνάζω έτσι από εδώ και στο εξής; Ε Λόρα Τζιν;».

Η αποκάλυψη δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η Ρις Γουίδερσπουν διευκρίνισε ότι το πλήρες όνομά της είναι «Λόρα Τζιν Ρις Γουίδερσπουν» και ότι το «Ρις» προέρχεται από το μεσαίο της όνομα. Η Τζένιφερ Άνιστον, προσπαθώντας να επεξεργαστεί την πληροφορία, τη ρώτησε: «Τι σε έκανε να διαλέξεις το Ρις σαν καλλιτεχνικό όνομα;». Η συνάδελφός της της απάντησε: «Δεν το άλλαξα. Το όνομά μου ήταν απλώς πάντα Ρις», ενώ παραδέχτηκε και η ίδια ότι δεν γνώριζε το μεσαίο όνομα της φίλης της, που είναι «Τζοάνα». Η ίδια απόρησε λέγοντας: «Τι; Δεν είχα ιδέα».
