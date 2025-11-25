Πώς ηλικιωμένη «πάγιδεψε» απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έγινε η «καλύτερη παγίδα» για σπείρα τηλεφωνικών απατεώνων που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι το σπίτι της παρουσιάζει υψηλή ραδιενέργεια λόγω βλάβης στον ηλεκτρικό πίνακα, της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα κοσμήματά της, να τα τυλίξει προσεκτικά σε αλουμινόχαρτο «για να μπλοκαριστεί η ακτινοβολία» και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της.

Η γυναίκα αντί να πανικοβληθεί, τηλεφώνησε αμέσως στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί της είπαν να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των απατεώνων, ενώ παράλληλα οργάνωσαν επιχείρηση-παγίδα.

Η ηλικιωμένη τύλιξε ένα πακέτο με ψεύτικα χρυσαφικά και χρήματα, το τοποθέτησε στον συμφωνημένο κάδο και λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκαν οι τέσσερις δράστες για να το παραλάβουν. Οι άνδρες της Ασφάλειας που παρακολουθούσαν το σημείο επενέβησαν και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



