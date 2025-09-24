Πώς πρόλαβαν τον Παλαιστίνιο πριν καρφώσει ψαλίδι στην κοιλιά 32χρονης

24 Σεπ. 2025 20:17
Μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν ο 24χρονος Παλαιστίνιος καρφώσει ένα μεγάλο πορτοκαλί ψαλίδι στην κοιλιά μιας 32χρονης γυναίκας από τη Βουλγαρία, στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομικοί της ομάδας Δίας κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να σώσουν γυναίκα από βέβαιο σοβαρό τραυματισμό.

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, ο Παλαιστίνιος: “στις 22:05 διερχόμενοι από τις από τη συμβολή των οδών Χαλκοκονδύλη και Σωκράτους εντόπισαν το κατηγορούμενο, ο οποίος κρατούσε ένα μεγάλο πορτοκαλί ψαλίδι, το οποίο πήγε να καρφώσει στην κοιλιά της 32χρονης γυναίκας. Μόλις αντιλήφθηκε ότι αποβιβάζονται από τις μηχανές οι αστυνομικοί, έβαλε το ψαλίδι στην τσέπη του».

Άμεσα πήγανε να τον δεσμεύσουν και ο κατηγορούμενος προσπάθησε να διαφύγει απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια. Μόλις τον δέσμευσαν προσπάθησε να διαφύγει ρίχνοντας του εδάφους όμως εκείνη τη στιγμή με το πόδι του χτύπησαν αστυνομικός το κράνος στο πρόσωπο. Όσο προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν στο έδαφος, του δάγκωσε το δεξί πόδι κάτω από το γόνατο και τραυμάτισε τον ειδικό φρουρό”.

Αξίζει να επισημανθεί πως στο τέλος του διαβιβαστικού οι αστυνομικοί της Ασφάλειας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος 24χρονος Παλαιστίνιος “είναι άκρως επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο“.

Ο συγκεκριμένος, που μπήκε παράνομα στη χώρα μας τον Απρίλιο του 2022, στις 8 πάρα 10 χθες το βράδυ (23/9/25) επιτέθηκε σε έναν 34χρονο αλλοδαπό, από τον οποίο άρπαξε τσαντάκι με 600 ευρώ. Όταν το θύμα προσπάθησε να το πάρει πίσω, τότε εκείνος τον χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι τραυματίζοντας το θύμα σοβαρά.
