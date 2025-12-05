Πώς σε ληστεία 90.000 ευρώ στο Περιστέρι η Αστυνομία έφτασε στον δράστη

Ένας 51χρονος, μαζί με τους συνεργούς του, τον Μάρτιο του 2024, αφού παραβίασαν κεντρική πόρτα δημόσιας υπηρεσίας στο Περιστέρι, με τη χρήση τροχού και οξυγόνου, διέρρηξαν ΑΤΜ τράπεζας που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη του κτιρίου

Πώς σε ληστεία 90.000 ευρώ στο Περιστέρι η Αστυνομία έφτασε στον δράστη
05 Δεκ. 2025 23:35
Pelop News

Στο Περιστέρι συνελήφθη, χθες (4/12/2025)  το πρωί 51χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής χρηματικού ποσού από ΑΤΜ τον Μάρτιο του 2024 στην ίδια περιοχή.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου, καθώς και 3 αγνώστων μέχρι στιγμής συνεργών του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 51χρονος, μαζί με τους συνεργούς του, τον Μάρτιο του 2024, αφού παραβίασαν κεντρική πόρτα δημόσιας υπηρεσίας στο Περιστέρι, με τη χρήση τροχού και οξυγόνου, διέρρηξαν ΑΤΜ τράπεζας που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη του κτιρίου και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 89.950 ευρώ.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για την εξιχνίαση της διάρρηξης του ΑΤΜ, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 51χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φυσίγγια καραμπίνας και αναδιπλούμενο μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη, καθώς και τροχός κοπής μετάλλων, 2 δίσκοι κοπής μετάλλων, συσκευή κινητής τηλεφωνίας με κάρτα SIM και συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB).

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη έτερος 51χρονος, καθώς στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, εντός νάιλον συσκευασίας, συνολικού μεικτού βάρους 4,5 γραμμαρίων, πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και πλήθος καρτών SIM διαφόρων εταιρειών.

Σημειώνεται ότι, αμφότεροι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ στον έναν έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Τι ισχύει με τα φάρμακα για το αδυνάτισμα και γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι πρέπει να προσιτά για όλους;
23:35 Πώς σε ληστεία 90.000 ευρώ στο Περιστέρι η Αστυνομία έφτασε στον δράστη
23:21 «Η απώλεια του αδελφού μου ήταν ξαφνική, δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ», συγκινεί η Ηλιάνα Μαυρομάτη
22:55 Διατροφή: Μεγάλη προσοχή, το λάθος που εξασθενεί μυαλό και ανοσοποιητικό!
22:45 Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι
22:36 Γενική Συνέλευση της Κεντρική ‘Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας: Αποκέντρωση στην ανάπτυξη, ΦΩΤΟ
22:35 Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το βραβείο ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026
22:25 Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»
22:14 Κινητοποιήσεις αγροτών: Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
22:03 «Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα
21:51 Νέα δεδομένα με αποκαλύψεις για τους «τιμωρούς παιδόφιλων», επιθέσεις «καρμπόν» με άγριο ξυλοδαρμό 48χρονου
21:40 Η κλήρωση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
21:30 Καιρός: Οι περιοχές που παραμένουν στο «κόκκινο», που συνεχίζει να χτυπά η κακοκαιρία Byron
21:21 Λευκά τριαντάφυλλα στο τελευταίο αντίο στο 24χρονο παλικάρι, βουβός πόνος στη Μακρυνεία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:10 Σκότωσε τον γείτονά του που προσπάθησε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα και αθωώθηκε!
20:59 Τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας;
20:55 Με Ατανασίεβιτς και χρώμα Πάτρας ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς»
20:45 Ένταση στον κόμβο της ΒΙΠΕ, ΙΧ πέρασε το μπλόκο και τραυμάτισε αγρότη
20:40 Ρούμπιο: Καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά του X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»!
20:29 Πατέρας και κόρη στα δικαστήρια, τη χτύπησε με γροθιά!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ