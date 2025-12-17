Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος

Tο Υπουργείο επιχειρεί να αποτρέψει αδικαιολόγητους αποκλεισμούς πραγματικών παραγωγών από τις ενισχύσεις, λόγω τεχνικών ή διοικητικών ατελειών.

 

Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
17 Δεκ. 2025 16:16
Pelop News

Τη δυνατότητα πληρωμής αγροτεμαχίων έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις ελλιπών ή προβληματικών δηλώσεων ΚΑΕΚ, προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που υπογράφεται από τον Κώστα Τσιάρα, για τη διαχείριση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025.

Η ρύθμιση που αφορά περίπου 5.700 αγρότες σε περιοχές, κυρίως, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έρχεται ως απάντηση στα ζητήματα πληρότητας και εγκυρότητας που έχουν διαπιστωθεί σε μικρά αγροτεμάχια,  τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό  λίγο μεγαλύτερο του 1% των δηλούμενων αγροτεμαχίων της χώρας, και σε πολλές περιπτώσεις, κινδύνευαν να τεθούν εκτός ενισχύσεων για καθαρά τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: αφενός την ύπαρξη έγκυρου και εν ισχύ συμφωνητικού αγρομίσθωσης ή υπεύθυνης δήλωσης από τον μισθωτή και αφετέρου την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους μέσω του ελέγχου monitoring.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο επιχειρεί να αποτρέψει αδικαιολόγητους αποκλεισμούς πραγματικών παραγωγών από τις ενισχύσεις, λόγω τεχνικών ή διοικητικών ατελειών.

 

