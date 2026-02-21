Πώς θα κινηθείς στο Πατρινό Καρναβάλι: Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, ποιες γραμμές λειτουργούν 24 ώρες

Από το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου έως και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων την Κυριακή, το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας προχωρά σε εκτεταμένες αλλαγές δρομολογίων και αφετηριών, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του δικτύου στις ανάγκες του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών ενημερώνουν ότι, από το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 14:00 και μέχρι τη λήξη των εκδηλώσεων την Κυριακή, η αφετηρία για τις γραμμές Νο 1 (Εγλυκάδα), Νο 2 (ΤΕΙ), Νο 3 (Ζαρουχλέικα), Νο 7 και Νο 8 μεταφέρεται στην οδό Κανακάρη, στο τμήμα μεταξύ Πατρέως και Βότση.

Γραμμή Νο 1 – Εγλυκάδα

Το τελευταίο δρομολόγιο το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιείται στις 23:30. Από το Σάββατο το μεσημέρι και έως τη λήξη των εκδηλώσεων, η μετάβαση θα γίνεται μέσω Κανακάρη – Γούναρη ανά μισή ώρα, ενώ η επιστροφή θα ακολουθεί τη διαδρομή Γούναρη – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη. Δρομολόγια θα εκτελούνται επίσης μέσω Τερψιθέας, Έλληνος Στρατιώτου, Νόρμαν και Όθωνος Αμαλίας.

Γραμμή Νο 2 – ΤΕΙ

Την Παρασκευή στις νυχτερινές ώρες εκτελούντο δρομολόγια κάθε 30 λεπτά (ΤΕΙ – Αγ. Σοφίας – ΤΕΙ), ενώ το Σαββατοκύριακο τα δρομολόγια θα είναι 24ωρα. Από το Σάββατο στις 14:00 η διαδρομή τροποποιείται μέσω Ιεροθέου, Σολωμού, Καραϊσκάκη, Πατρέως και Κανακάρη με συχνότητα περίπου 10 λεπτών. Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια από τον Νέο Δρόμο προς το κέντρο, καθώς η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τη γραμμή Νο 6.

Γραμμή Νο 3 – Ζαρουχλέικα

Το τελευταίο δρομολόγιο ορίζεται στις 24:00. Από το Σάββατο το μεσημέρι, τα λεωφορεία θα κινούνται μέσω Βορείου Ηπείρου, Σολωμού, Καραϊσκάκη και Πατρέως με τερματισμό στην Κανακάρη. Η επιστροφή θα γίνεται μέσω Ναυαρίνου. Δρομολόγια από Θερμοπυλών δεν θα πραγματοποιούνται.

Γραμμή Νο 5 – Τσουκαλέικα

Οι ώρες παραμένουν σταθερές, με τελευταίο δρομολόγιο στις 24:15. Κατά τη διάρκεια των παρελάσεων τα λεωφορεία θα σταθμεύουν στο parking της Παπαφλέσσα.

Γραμμή Νο 6 – Πανεπιστήμιο

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η γραμμή θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με νυχτερινά δρομολόγια ανά μισή ώρα από Καρόλου και Κορίνθου. Από το Σάββατο το μεσημέρι ο τερματισμός μεταφέρεται στην Αγ. Σοφίας και Κουρτέσι, ενώ κατά την Κυριακάτικη παρέλαση η εξυπηρέτηση θα φτάνει έως τον κόμβο Κουρτέσι.

Γραμμή Νο 7 – Parking Περιβόλας

Δρομολόγια ανά μία ώρα το Σαββατοκύριακο, με τροποποιημένη διαδρομή μέσω Γούναρη, Καραϊσκάκη, Πατρέως και Κανακάρη.

Γραμμή Νο 8 – Άνω και Κάτω Οβρυά

Το Σάββατο τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 30 λεπτά, με τελευταίο στις 24:15, ενώ την Κυριακή ανά μία ώρα από το κέντρο. Η αφετηρία μεταφέρεται επίσης στην Κανακάρη.

Οι συγκοινωνιακές αρχές επισημαίνουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον τροποποιήσεις, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις ανάγκες των εκδηλώσεων, καλώντας το κοινό να ενημερώνεται διαρκώς για τις αλλαγές.

