Πώς θα λειτουργούν καταστήματα και εστίαση από την 1η Μαΐου – Οι αλλαγές στα πιστοποιητικά και rapid test

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση με ορόσημο την Πρωτομαγιά. Το τελευταίο μεγάλο περιοριστικό μέτρο κατά του κορονοϊού, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού με τα οποία έμπαιναν μόνο οι εμβολιασμένοι στους κλειστούς χώρους, αναστέλλεται για το καλοκαίρι το οποίο πρακτικά σημαίνει πως πλέον στους κλειστούς χώρους, δηλαδή στα καταστήματα και στους κλειστούς χώρους εστίασης, θα μπορούν να εισέρχονται τόσο οι εμβολιασμένοι όσο και οι ανεμβολίαστοι.

Από την Κυριακή 1η Μαΐου, οι εμβολιασμένοι δεν θα χρειάζεται να κυκλοφορούν με το πιστοποιητικό εμβολιασμού και να το επιδεικνύουν για την είσοδό τους, ενώ όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο απαλλάσσονται από το κόστους του rapid test.

Η «ανάσα» απόλυτης ελευθερίας στη διασκέδαση βέβαια, μάλλον θα έχει ημερομηνία λήξης, αφού τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν και δεν αποκλείεται να επιστρέψουν από το φθινόπωρο.

Πιο αναλυτικά, όλα τα μέτρα που καταργούνται για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους είναι τα εξής:

Κατάργηση πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης

Από την Πρωτομαγιά δεν θα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης για την είσοδο σε λιανεμπόριο και εστίαση, ενώ καταργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Είχαν προηγηθεί οι αλλαγές στις ημερομηνίες λήξης των πιστοποιητικών από τις αρχές Απριλίου, που παράτειναν τη χαλάρωση σε όσους δεν είχαν κάνει τρίτη δόση εμβολίου ή είχαν νοσήσει για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών πριν. Το πιστοποιητικό νόσησης λήγει στους 6 μήνες, ενώ το πιστοποιητικό εμβολιασμού λήγει στους 9 μήνες.

Το τέλος των rapid test των ανεμβολίαστων

Με την κατάργηση των πιστοποιητικών, έρχεται και το τελευταίο rapid test για τους ανεμβολίαστους, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με εστίαση, λιανεμπόριο και άλλους κλάδους. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να χρειάζονται αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο, ο έλεγχος μειώνεται σε έναν την εβδομάδα, από δύο που ίσχυε εδώ και καιρό, αρχής γενομένης επίσης από την 1η Μαΐου.

Ένα «θολό» σημείο όμως που παραμένει, και πρέπει να αποσαφηνιστεί με την ΚΥΑ που αναμένεται τα επόμενα 24ωρα, είναι αν η κατάργηση των μέτρων θα αφορά και τους κλειστούς χώρους. Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, πάντως είχε αναφέρει στις ανακοινώσεις που είχε κάνει, πως δεν χρειάζεται πια στους χώρους όπου ήταν απαραίτητο. Υπενθυμίζεται, ότι οι ανεμβολίαστοι αποκλείονταν από τους εσωτερικούς χώρους και δεν τους επιτρεπόταν η είσοδος ούτε με αρνητικό rapid test.

Χωρίς self test οι μαθητές στα σχολεία

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, αλλά και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα χωρίς self test. Tα υποχρεωτικά self test κάθε εβδομάδα μπορεί να καταργούνται επίσης από 1 Μαΐου, όμως δεν παύουν να χρησιμοποιούνται. Το πλαίσιο αλλάζει και στο εξής, όταν υπάρχει ένα παιδί που είναι θετικό στην Covid θα γίνεται έλεγχος στους υπόλοιπους μαθητές, την πρώτη και την τέταρτη μέρα μέρα από τη διάγνωση του κρούσματος.

Στον πάγο η κατάργηση της μάσκας στους κλειστούς χώρους

Η ζωή θα επιστρέψει σχεδόν στην απόλυτη κανονικότητα από την 1η Ιουνίου, όταν θα καταργηθούν πια και οι υποχρεωτικές μάσκες στους κλειστούς χώρους. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους θα ισχύει μέχρι και τις 31 Μαΐου, ενώ από την επόμενη μέρα αίρεται η υποχρέωσή της. Ωστόσο, ο κ. Πλεύρης έχει ξεκαθαρίσει πως θα υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία, τις κλινικές, τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι θα γίνει με τα σούπερ μάρκετ ή τα φαρμακεία.

Παράλληλα τη διατήρηση της χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του υπουργείου Υγείας. Το μέτρο θα επανεξεταστεί στις 31 Μαΐου. Ωστόσο, η χρήση της μάσκας συνιστάται σε εξωτερικούς χώρους που υπάρχει συνωστισμός.

Όπως είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, τα κρούσματα υποχωρούν και η πανδημία βρίσκεται σε αποδρομή. Η κανονικότητα στη χώρα ξεκινά όπως και σε άλλες χώρες που αρχίζουν να ζουν κανονικά.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε ομόφωνα:

Αναστολή Covid pass από 1η Μαϊου και επαναφορά της χωρητικότητας στο 100%.

Αναστολή πιστοποιητικού EUDCC στις πύλες εισόδου της χώρας.

1 rapid test την εβδομάδα (από δύο που ήταν ως τώρα) στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, εξαίρεση τα νοσοκομεία και οι ΜΦΗ που παραμένουν τα 2 rapid test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

1 rapid test (από 2 που ήταν ως τώρα) σε ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ. Θα υπάρξουν διευκρινίσεις οπό το υπουργείο Παιδείας.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

Πώς θα μπαίνουμε σε σούπερ μάρκετ, εστίαση και καταστήματα

Όπως είναι λογικό η κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι δεν θα χρειάζεται να επιδεικνύουν πλέον το πιστοποιητικό τους για να μπαίνουν σε καταστήματα, καφέ, μπαρ και εστιατόρια ενώ οι ανεμβολίαστοι πλέον δεν θα υποχρεώνονται να κάνουν rapid test για να εισέλθουν στους ανοιχτούς χώρους ή στα μαγαζιά ενώ πλέον θα μπορούν να κάθονται και στους εσωτερικούς χώρους, κάτι που ήταν απαγορευτικό πιο πριν.

Σε όλους τους κλειστούς χώρους, προς το παρόν τουλάχιστον είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, ωστόσο ακόμα και αν τελικά αρθεί και αυτό το μέτρο από 1η Ιουνίου ή λίγο αργότερα στα σούπερ μάρκετ η χρήση της θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν να είναι υποχρεωτική.

Αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν ειδικοί που δείχνουν προβληματισμό για τη συγκεκριμένη κίνηση. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. «Παρακινδυνευμένο είναι πάντα το ότι γίνεται άρση μέτρων. Τώρα θα δοκιμαστούμε και θα δούμε τι θα γίνει. Αν ήταν στο χέρι μου δε θα έκανα ακόμα άρση μέτρων. Έχω πει ότι η μάσκα δεν πρέπει να βγει την 1η Ιουνίου. Το πιστοποιητικό θα το κρατούσα τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου», σημείωσε μιλώντας στο MEGA.

Αντίθετα, δεν θα υπάρξουν προς ώρας αλλαγές στη χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Το μέτρο διατηρείται και ενδέχεται να ξαναπέσει στο τραπέζι τις επόμενες εβδομάδες. «Οι μάσκες προς το παρόν θα παραμείνουν, θα δούμε μέχρι πότε και που. Ακόμα έχουμε διψήφιους αριθμούς θανάτων και τριψήφιο αριθμό διασωληνωμένων. Ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλά κάνουν και μειώνονται τα μέτρα, αλλά οι μάσκες είναι σημαντικές», τόνισε η κ. Παγώνη.