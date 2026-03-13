Πώς το ακριβό πετρέλαιο επηρεάζει την τσέπη μας: Από τα καύσιμα στα τρόφιμα

Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου δεν περιορίζεται μόνο στα πρατήρια καυσίμων, αλλά απλώνεται σταδιακά σε μια ολόκληρη αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη προκαλέσει έντονη αναταραχή στις αγορές ενέργειας, με το πετρέλαιο να καταγράφει μεγάλες διακυμάνσεις και τους αναλυτές να προειδοποιούν για παρατεταμένες πιέσεις σε τιμές και μεταφορές.

Το πρώτο και πιο άμεσο πεδίο στο οποίο φαίνεται η επιβάρυνση είναι τα καύσιμα κίνησης. Όταν ανεβαίνει η τιμή του αργού, η επίδραση μεταφέρεται σχετικά γρήγορα στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, κάτι που αυξάνει αμέσως το κόστος μετακίνησης για οδηγούς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε φάση αυξημένης επιφυλακής για τις επιπτώσεις των υψηλών ενεργειακών τιμών στις οικονομίες της.

Η επόμενη μεγάλη πίεση περνά στο κόστος μεταφοράς. Οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη ακριβύνει έντονα, με τα ναύλα σε ορισμένες διαδρομές να εκτοξεύονται, καθώς η κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει τη ροή φορτίων και τη διαθεσιμότητα πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι το αυξημένο μεταφορικό κόστος αρχίζει να ενσωματώνεται στην τιμή πολλών αγαθών που φτάνουν σε χονδρέμπορους, επιχειρήσεις και τελικά στα ράφια.

Σημαντικές επιβαρύνσεις αναμένονται και στα τρόφιμα, κυρίως σε όσα εξαρτώνται από ψυγεία, γρήγορη διακίνηση και συχνές μεταφορές, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά και άλλα ευπαθή προϊόντα. Όμως η επίδραση δεν σταματά εκεί, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος αγγίζει και την παραγωγή, τη συσκευασία και τη διανομή σχεδόν κάθε καταναλωτικού προϊόντος. Η άνοδος του πετρελαίου θεωρείται βασικός μηχανισμός μετάδοσης πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη.

Πίεση μπορεί να περάσει και στους λογαριασμούς ενέργειας, καθώς η γενικότερη αναστάτωση στις αγορές έχει συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι τιμές του αερίου στην Ευρώπη έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά από την έναρξη της κρίσης, γεγονός που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιβαρύνσεων σε ρεύμα και θέρμανση, ειδικά αν η ένταση παραταθεί.

Αν η ανατίμηση διαρκέσει, η επίδραση μπορεί να φανεί και σε πιο “κρυφά” σημεία της αγοράς, όπως στο κόστος διανομής, στις χρεώσεις αποστολής, αλλά και στη γνωστή πρακτική της shrinkflation, δηλαδή στη μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής. Σε περιόδους ενεργειακής πίεσης, οι επιχειρήσεις συχνά επιχειρούν να απορροφήσουν μέρος του κόστους, αλλά όταν η κρίση κρατά περισσότερο, η μεταφορά της επιβάρυνσης στον καταναλωτή γίνεται πιο δύσκολο να αποφευχθεί. Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τις ευρύτερες ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



