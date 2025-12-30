Πόσο αυξάνονται τα διόδια σε Ολύμπια και Ιόνια Οδό από 1/1/2026

Αναλυτικά οι αυξήσεις στις τιμές των διοδιών στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, από την Πέμπτη 1/1/2026.

30 Δεκ. 2025 9:10
Pelop News

Από την Πέμπτηξ 1/01/2026, αυξάνεται η τιμή των διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας

Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος)

Οι νέες τιμές είναι ως κάτωθι:

Ιόνια Οδός – Οι νέες τιμές διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:

Για την Αττική Οδό, η αύξηση είναι 5 λεπτά και το διόδιο από 2,50 ανεβαίνει στα 2,55 ευρώ για την κατηγορία των απλών ι.χ. οχημάτων.

Κατ. 1: Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 €

Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.) Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55€

Κατ. 3 : Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m: 2,55 €

Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων): 2,55 €

Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων): 6,30 €

Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 €.

Νέα Οδός (Αθήνα-Σκάρφεια)

Οι νέες τιμές των διοδίων για το 2026 είναι οι παρακάτω:

Κεντρική Οδός Ε65 (Σκάρφεια-Ράχες και Λαμία-Καλαμπάκα)

Αυτοκινητόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα και κλάδος Σπάρτης)

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες-Λάρισα-Κλειδί Ημαθίας)

Πηγή: ypodomes.com

