Πόσο επηρεάζει το ύψος τη ζωή μας: Από τις σχέσεις μέχρι την καριέρα

Αν και το ύψος θεωρείται συχνά ένας παράγοντας που επηρεάζει την ερωτική έλξη, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η επίδρασή του εκτείνεται πολύ πέρα από τις προσωπικές σχέσεις. Μελέτες που αναλύει ο Rob Henderson στο Psychology Today αποκαλύπτουν ότι το ύψος συνδέεται με πτυχές όπως η επαγγελματική πορεία, το μορφωτικό επίπεδο και ακόμη και το εισόδημα.

Προτιμήσεις στις σχέσεις: Οι γυναίκες επιλέγουν ψηλότερους άνδρες

Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνει ότι το ύψος παίζει ρόλο στην επιλογή συντρόφου. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν άνδρες ψηλότερους από τις ίδιες.

Σε σχετική μελέτη:

Οι γυναίκες δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν ο σύντροφός τους είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος

Οι άνδρες προτιμούν να είναι περίπου 8 εκατοστά ψηλότεροι από τη σύντροφό τους

Επιπλέον:

Το 48,9% των γυναικών δηλώνει ότι προτιμά αποκλειστικά ψηλότερους άνδρες

δηλώνει ότι προτιμά αποκλειστικά ψηλότερους άνδρες Αντίθετα, μόλις το 13,5% των ανδρών επιλέγει μόνο κοντύτερες γυναίκες

Οι γυναίκες φαίνεται επίσης να θέτουν ένα άτυπο «κατώφλι» ύψους, γύρω στο 1,75 μ., ενώ οι άνδρες εμφανίζονται πιο ευέλικτοι.

Στερεότυπα: Πώς επηρεάζει το ύψος την εικόνα μας

Το ύψος επηρεάζει και την κοινωνική αντίληψη. Σε μελέτες όπου συμμετέχοντες αξιολόγησαν υποθετικά άτομα:

Οι ψηλές και μέσου ύψους γυναίκες κρίθηκαν πιο ελκυστικές και επιτυχημένες από τις κοντές

κρίθηκαν πιο ελκυστικές και επιτυχημένες από τις κοντές Οι κοντοί άνδρες θεωρήθηκαν λιγότερο ελκυστικοί, λιγότερο επιτυχημένοι και λιγότερο «αρρενωποί»

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το μειονέκτημα του να είναι κάποιος κοντός φαίνεται να είναι ισχυρότερο από το πλεονέκτημα του να είναι ψηλός.

Το «πριμ ύψους»: Περισσότερα χρήματα για τους ψηλούς

Στην οικονομία χρησιμοποιείται ο όρος height premium για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ ύψους και εισοδήματος.

Σύμφωνα με μελέτες:

Κάθε επιπλέον ίντσα ύψους συνδέεται με αύξηση 1,4% έως 2,9% στα εβδομαδιαία έσοδα

στα εβδομαδιαία έσοδα Μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 800 δολάρια περισσότερα ετησίως

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, ένας άνδρας ύψους 1,83 μ. μπορεί να κερδίσει έως και 160.000 δολάρια περισσότερα σε βάθος 30 ετών σε σχέση με έναν άνδρα 1,65 μ.

Εκπαίδευση και επαγγελματική πορεία

Το ύψος φαίνεται να σχετίζεται και με το μορφωτικό επίπεδο:

Στις ΗΠΑ, εργαζόμενοι σε επαγγέλματα γραφείου είναι κατά μέσο όρο 2,5 εκ. ψηλότεροι από όσους εργάζονται σε χειρωνακτικές εργασίες

από όσους εργάζονται σε χειρωνακτικές εργασίες Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διαφορά είναι περίπου 1,5 εκ.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις γυναίκες, με όσες κατέχουν διοικητικές θέσεις να είναι κατά μέσο όρο ψηλότερες.

Εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η τάση εμφανίζεται ακόμη και μέσα στην ίδια οικογένεια: μελέτη σε περίπου 950.000 Σουηδούς άνδρες έδειξε ότι ο ψηλότερος αδελφός είχε περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσει ανώτερη εκπαίδευση.

Υγεία: Οι κοντύτεροι άνδρες δηλώνουν χειρότερη κατάσταση

Έρευνα σε πάνω από 165.000 άτομα στις ΗΠΑ κατέγραψε ότι οι κοντύτεροι άνδρες:

Αναφέρουν χειρότερη υγεία

Έχουν υψηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Διαθέτουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι και οι σύντροφοί τους τείνουν να εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Συμπέρασμα: Το ύψος μετράει, αλλά δεν καθορίζει τα πάντα

Το ύψος μπορεί να επηρεάζει την πρώτη εντύπωση, τις κοινωνικές αντιλήψεις και έμμεσα ορισμένες ευκαιρίες. Ωστόσο, δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Η προσωπικότητα, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση και η προσπάθεια παραμένουν οι βασικοί πυλώνες που διαμορφώνουν την πορεία κάθε ανθρώπου — ανεξάρτητα από τα εκατοστά του.

