Πόσο και σε ποια προϊόντα που πωλούνται από Temu και Shein θα αυξηθούν οι τιμές – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ακόμα και 50% αναμένεται να φτάσουν οι αυξήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, στις τιμές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ που παραγγέλνουν οι καταναλωτές από διάφορες πλατφόρμες (Temu, Shein) μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβληθούν δασμοί σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως είναι η Κίνα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «όσον αφορά στους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι τη δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά».

Ποιο είναι το σχέδιο

Σήμερα, εάν ένα δέμα έχει αξία έως 150 ευρώ, δεν επιβάλλονται δασμοί, μόνο ΦΠΑ στο checkout μέσω ΙOSS.

Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταργείται η απαλλαγή έως 150 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε δέμα από τρίτη χώρα μπορεί να επιβαρυνθεί με δασμό, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

Παραδείγματα

Αγορά προϊόντος 12 ευρώ, αποστολή απευθείας από την πλατφόρμα σε Έλληνα καταναλωτή. Σήμερα εισπράττεται ο ΦΠΑ στο checkout και δεν επιβάλλεται δασμός. Το δέμα παραδίδεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Με την κατάργηση του de minimis, ο ΦΠΑ συνεχίζει να επιβάλλεται στο checkout, αλλά επιπλέον επιβάλλεται δασμός ανάλογα με τον κωδικό TARIC. Για παράδειγμα, αν το αντικείμενο αφορά σε κάποιο πλαστικό είδος κουζίνας επιβάλλεται +6,5%. Επίσης, είναι πιθανό να επιβληθεί και διαχειριστικό τέλος από τον μεταφορέα ύψους από 2 έως 6 ευρώ αν δεν πληρωθεί μέσω IOSS.

To αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που κάνει 12 ευρώ μπορεί να φτάσει έως 15-16 ευρώ, να έχει δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 20-25%.

Σε άλλο παράδειγμα αν το προϊόν έχει υψηλό δασμό 12% όπως είναι στα ρούχα, τότε η αύξηση μπορεί να φτάσει 35% έως 45%.

Με βάση το ενωσιακό δασμολόγιο (TARIC) και τα πραγματικά τέλη εκτελωνισμού των εθνικών ταχυδρομείων της ΕΕ, η κατάργηση του de minimis εκτιμάται ότι θα αυξήσει το τελικό κόστος ενός τυπικού προϊόντος χαμηλής αξίας 10–20 ευρώ κατά 15%–35%. Σε προϊόντα με υψηλότερους δασμούς (ένδυση, αξεσουάρ) ή σε περιπτώσεις υψηλού handling fee, η αύξηση μπορεί να φτάσει 40%–50%.

Πηγή: enikos.gr

