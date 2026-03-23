Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ

Πιο ακριβός εμφανίζεται φέτος ο μπακαλιάρος, που παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εδέσματα της 25ης Μαρτίου. Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι τιμές κινούνται σε ευρύ φάσμα, ανάλογα με το είδος, την ποιότητα και τη μορφή του προϊόντος, με το κόστος να είναι αισθητά υψηλότερο σε αρκετές περιπτώσεις.

Πού κινούνται οι τιμές

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές για τον μπακαλιάρο διαμορφώνονται περίπου ως εξής:

υγράλατος με κόκκαλο: γύρω στα 21,90 ευρώ το κιλό

φιλέτο μπακαλιάρου: έως και 27 ευρώ το κιλό

παρεμφερή είδη της ίδιας κατηγορίας: περίπου 16,80 ευρώ το κιλό

κατεψυγμένος μπακαλιάρος: κοντά στα 14 ευρώ το κιλό

πιο οικονομικές επιλογές: από 5 έως 10 ευρώ το κιλό

Έτσι, συνολικά, οι επιλογές για το φετινό τραπέζι κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το αν πρόκειται για φιλέτο, υγράλατο, κατεψυγμένο ή προϊόν με κόκκαλο.

Μεγάλες διαφορές από προϊόν σε προϊόν

Η γενική εικόνα δείχνει ότι στις πιο προσιτές επιλογές ανήκουν τα προϊόντα πιο χαμηλής κατηγορίας ή τα ελαφρώς αλατισμένα φιλέτα, ενώ ακριβότερα παραμένουν τα υγράλατα φιλέτα και τα πιο ποιοτικά κομμάτια. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός λογαριασμός μπορεί να διαφέρει πολύ, ανάλογα με την επιλογή κάθε νοικοκυριού.

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Η φετινή άνοδος δεν αφορά μόνο τον μπακαλιάρο, αλλά εντάσσεται σε μια γενικότερη αύξηση που παρατηρείται στα ψάρια και τα θαλασσινά μέσα στη Σαρακοστή. Στην πίεση των τιμών συμβάλλουν κυρίως:

η αυξημένη ζήτηση

τα λειτουργικά κόστη

οι μεταφορές

οι συνθήκες που επηρεάζουν την αλιεία και τη διακίνηση των προϊόντων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα ψάρια ως συνολική κατηγορία κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5,4%, ενώ στα φρέσκα ψάρια που πωλούνται στο οργανωμένο λιανεμπόριο καταγράφηκαν ανατιμήσεις περίπου 1,5%.

Τι ίσχυε πέρυσι

Σε σύγκριση με το 2025, οι περσινές τιμές ήταν χαμηλότερες σε αρκετές κατηγορίες:

φρέσκος νωπός μπακαλιάρος: από 15 έως 22 ευρώ το κιλό

κατεψυγμένο και ξαρμυρισμένο φιλέτο: από 6 έως 10 ευρώ το κιλό

παστός με κόκκαλο: από 17 έως 23 ευρώ το κιλό

παστός χωρίς κόκκαλο: από 23 έως 27 ευρώ το κιλό

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι ο μπακαλιάρος παραμένει βασική επιλογή για την 25η Μαρτίου, αλλά φέτος οι καταναλωτές χρειάζεται να κάνουν πιο προσεκτική σύγκριση, καθώς το κόστος του γιορτινού τραπεζιού εμφανίζεται πιο αυξημένο.

