Ο αυνανισμός αποτελεί μια φυσιολογική σεξουαλική δραστηριότητα, στην οποία προβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάποιο σημείο της ζωής τους. Ο αυνανισμός μπορεί να προσφέρει χαλάρωση και σεξουαλική εκτόνωση. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους και να ανακαλύψουν τι τους αρέσει και τι όχι στο σεξ.

Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι αυνανίζονται συχνότερα από άλλους, ωστόσο ούτε αυτό είναι κακό.

Πόσο συχνά πρέπει να αυνανιζόμαστε;

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει φυσιολογική συχνότητα για τον αυνανισμό. Κάποιοι το κάνουν καθημερινά, κάποιοι εβδομαδιαία και κάποιοι σπάνια. Λόγος προβληματισμού υπάρχει αν κάποιο άτομο αυνανίζεται τόσο πολύ, ώστε να επηρεάζει την καθημερινότητά του.

Η Αμερικανική Έρευνα Σεξουαλικής Υγείας και Συμπεριφοράς (The National Survey of Sexual Health and Behavior), που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Kinsey του Πανεπιστημίου της Indiana, μας δίνει κάποια στοιχεία πάνω στην συχνότητα αυνανισμού των ανθρώπων.

Το 2010 το Ινστιτούτο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του πάνω στις σεξουαλικές συμπεριφορές στις Η.Π.Α. Οι 5.865 συμμετέχοντες ηλικίας από 14 έως 94 ετών απάντησαν σε ερωτήσεις πάνω στο αν αυνανίζονται και πόσο συχνά.

Σύμφωνα με τη μελέτη, συμμετέχοντες κάθε ηλικίας αυνανίζονταν. Για τα άτομα εφηβικής ηλικίας και τα άτομα άνω των 70 ετών, ο αυνανισμός ήταν πιο συχνός απ’ ότι το σεξ με ερωτικό σύντροφο.

Όσον αφορά την συχνότητα, περίπου το 25% των ανδρών μεταξύ 18 και 59 ετών αυνανίζονταν από λίγες φορές το μήνα έως και εβδομαδιαία. Σχεδόν το 20% των ανδρών αυνανιζόταν 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Λιγότερο από το 20% αυνανιζόταν περισσότερες από 4 φορές την εβδομάδα. Οι πιο ηλικιωμένοι συμμετέχοντες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν μηδενικό αυνανισμό κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Οι περισσότερες γυναίκες συμμετέχουσες αυνανίζονταν μια φορά την εβδομάδα ή λιγότερο.

Η ικανοποίηση από την ερωτική ζωή δείχνει ότι μπορεί να παίζει ρόλο στην συχνότητα με την οποία τα άτομα πραγματοποιούν αυνανισμό.

Το Μάρτιο του 2017, το Archives of Sexual Behavior δημοσίευσε μια μελέτη που περιλάμβανε πάνω από 15.000 άνδρες και γυναίκες μεταξύ 18 και 60 ετών.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν εξετάστηκε το πόσο σεξουαλικά ικανοποιημένοι ήταν οι συμμετέχοντες. Οι γυναίκες αυνανίζονταν περισσότερο όταν είχαν συχνές σεξουαλικές επαφές και ήταν ικανοποιημένες από την ερωτική τους ζωή, «συμπληρώνοντας» κατά κάποιο τρόπο το σεξ που ήδη έκαναν.

Αντιθέτως, οι άνδρες αυνανίζονταν περισσότερο όταν έκαναν λιγότερο σεξ και όταν ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι με την ερωτική τους ζωή. Με αυτό τον τρόπο ο αυνανισμός «αναπλήρωνε» για το σεξ που έλειπε.

Θα έπρεπε κάποιος να ανησυχεί αν αυνανίζεται πολύ; Η απάντηση εξαρτάται από το άτομο. Το να αυνανίζεται κανείς πάνω από τέσσερις φορές την εβδομάδα δεν είναι απαραίτητα προβληματικό.

Όταν όμως η δραστηριότητα αυτή γίνεται εμμονή και παρεμποδίζει την εργασία, την κοινωνική ζωή ή τις διαπροσωπικές σχέσεις ή όταν προκαλεί ερεθισμό των γεννητικών οργάνων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ουρολόγο σας ή σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας.